粉絲企圖輕生前煲完Netflix一神劇　獲主角親自留言打氣感動全網

Netflix台劇《影后》播出後一度登上Netflix平台冠軍，金馬影后謝盈萱在劇中飾演頂級製作人薛亞之，精湛演技讓她的演藝事業再創高峰。日前有名粉絲原本想輕生，但看完這部作品後轉念，釣出謝盈萱暖心回文，感動一票網友。



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該名粉絲日前在謝盈萱IG留言透露，在決定結束自己生命的夜晚，一如既往，把她的最新的作品看完：

「如果劇中的你，都能在背叛和不甘中，一步步看清現實真相，勇敢轉身，我覺得，也許我也可以。謝謝你，給了我多活一天的勇氣。」



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對此，謝盈萱留言安慰粉絲表示：

「我想你是比薛亞之更勇敢的，你甚至勇敢到願意面對自己的脆弱，辛苦你為了自己奮戰，辛苦你為了生存奮戰，這比起太多事情來說，更是無可比擬的力量。」



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謝盈萱說：「親愛的你，如果人的存在都有原因，我很希望我們能夠繼續一起在這輩子找到那個答案。而我才是要說謝謝的那個人～你給了一個總是覺得自己不夠好的演員很溫柔的托舉。」這段對話曝光後，也讓其他網友相當感動留言說：

「很多藝人或明星會選擇略過不回應，以免沾染上什麼麻煩，但你卻選擇了承擔，然後真摯地說出自己的心聲，好溫暖、好有愛、好勇敢」

「妳的回覆，真的很難不愛妳這個人欸」

「寶太溫柔」



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