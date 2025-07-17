內地女舉腳連鞋放餐廳枱面做1事！打扮成焦點　網民嘲：周身假貨

保持公共地方衛生是常識吧！近日有網民在餐廳目擊疑似內地女子將腳放在餐桌上以拍攝所穿的運動鞋，於是拍照公審女子。大批網民留言鬧爆該名女子「無家教無儀態」、「好噁」，而更多網民卻將焦點放在女子的穿著上，因為女子所用的背包造型酷似名牌「CHRISTIAN DIOR」，但標誌卻是「CHTNIFSKT DJON」，疑為假貨，網民們於是留言嘲諷女子「睇下佢孭個乜嘢袋」、「全身嘢都係假，咁都著得出」。



有網民在餐廳目擊疑有內地女子將腳放在餐桌上以拍攝所穿的運動鞋。（Threads）

樓主在社交平台Threads發帖並上傳照片公審餐廳1名疑為內地客將腳放到餐桌上，並表示「永遠理解唔到」。從照片可見，該名女子曲起左腿將左腳放到餐廳的餐桌上，其運動鞋後跟位完全貼在桌面上，甚是不衛生。女子將左手輕搭在鞋面，右手持手機似在拍攝運動鞋。而同桌食客卻絲毫不覺問題，仍泰然自若談笑風生。

照片引起網民熱議，不少網民批評該名女子將腳連鞋放到餐廳枱上，舉止荒唐且有違公德，狠斥她「無家教無儀態」、「好噁」、「下個客真係多得佢唔少」；亦有人鬧爆女子的同行人士，「最X正唔係擺隻腳上檯嗰個，係佢對面嗰個都唔覺得有問題呢吓先夠癲」、「嗰幾個仲坐喺度笑真係CxS」。

女子所穿的運動鞋原型是Louis Vuitton聯乘Murakami系列的Trainer運動鞋，售價為12,700元，官網上顯示缺貨。（Louis Vuitton官網截圖）

女子的背包酷似名牌「CHRISTIAN DIOR」，但正面卻飾有「CHTNIFSKT DJON FASHION」標誌。（Threads）

網民最關注女子打扮

然而，最令網民津津樂道的卻是女子的打扮，女子從太陽眼鏡、手錶、背包到球鞋，「一眼看」都似是名牌奢侈品，例如她正拍攝的運動鞋，原型是名牌Louis Vuitton聯乘Murakami系列的Trainer運動鞋，售價為12,700元，官網上早已售罄。而女子所使用的背包外型極似名牌CHRISTIAN DIOR背包，但女子的背包正面卻並非飾有「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，而是「CHTNIFSKT DJON FASHION」。

有網民細心列出淘寶有出售同款商品的商家，笑言「上淘寶有齊」。

運動鞋真偽引網民懷疑

故而有網民質疑女子穿戴的所有奢侈品的真偽，「一睇就知係山寨嘢」、「影隻假鞋做乜X」、「睇下佢孭個乜嘢袋」、「想讀都讀唔出」、「全身嘢都係假，咁都著得出」；更有網民細心列出淘寶有出售同款商品的商家，笑言「上淘寶有齊」。也有人笑稱驟眼看女子的一身打扮甚是「貴氣」，細看卻似是假貨，「好似周身名牌，其實全部假嘢」、「一眼假」。

（Threads）