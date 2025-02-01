港鐵阿伯座位上晾腳！1人霸4座位　乘客看不過眼這樣做　網民喊爽

【農曆新年／港鐵】大年初三（1月31日）俗稱「赤口」，傳統習俗指這天容易與他人發生口角，故應盡量避免外出拜年。不過本港網絡於年初三流傳1條影片，顯示有阿伯搭乘港鐵時在座位上把身體打橫，將腳晾放到旁邊座位，目測他1個人霸佔至少4個座位。有乘客看不過眼，趁列車幕門即將關上時，站在月台並往車廂內喝罵：「你無X嘢，你屋企呀？」語畢幕門隨即關上，而阿伯則大嚇一驚下把腳放下。由於阿伯被罵後「無仇報」，上傳影片的網民因而笑指，「初三如何開年的正確示範」。



有人就讚揚片主「有勇有謀」，「有料我鍾意，香港需要呢種人」、「百看不厭，阿伯收到最好嘅開年炮」、「X完人但係唔會發生激烈爭執，呢個都係好辦法！」，但有人笑稱「有時道門會開返，都好笑」。



有阿伯搭乘港鐵時，將腳晾放到旁邊座位，被乘客隔空大聲喝斥。（threads影片截圖）

港鐵阿伯晾腳上座位

「初三如何開年的正確示範」，有網民在threads帳號轉載來自Instagram某用戶的限時動態片段，見到片中配以文字，「初三赤口，出門注意禮儀，唔係好易比（俾）人開年」。從長約11秒的片段顯示，當時片主搭乘港鐵觀塘線，列車正停靠觀塘站，車廂內1名坐於關愛座的阿伯未有脫下鞋子，直接將右腳晾上旁邊座位，目測他1個人霸佔至少4個座位，而他疑似合上雙眼，正在閉目養神中。

阿伯未有脫鞋，將右腳晾放旁邊座位，目測他1人霸佔至少4個座位。（threads影片截圖）

乘客大聲喝斥：你無X嘢，你屋企呀？

雖然當時車廂內乘客不多，仍有大量座位，不過如此行為實在自私和缺德，片主看不過眼，於是趁列車幕門即將關上時，站在月台並往車廂內大聲喝斥：「你無X嘢，你屋企呀？」阿伯隨即被嚇到放下右腳，再望向月台方向，而當時幕門已經關上，片段則至此結束。

乘客站在月台，趁列車幕門即將關上時往車廂方向喝斥：「你無X嘢，你屋企呀？」（threads影片截圖）

阿伯反應過來時，惟幕門已經關上。（threads影片截圖）

片主獲激讚：無仇報真係好正

片段引來許多網民激讚，認為片主「鬧得好」，「有料我鍾意，香港需要呢種人」、「坐關愛座嗰啲需要關愛一下，佢仲要坐兩個，咁就要雙倍關愛，X兩鑊」、「有勇有謀」、「好大膽同時好有部署」、「X完人但係唔會發生激烈爭執，呢個都係好辦法！」、「等臨閂門X先爽，對方X唔切又谷住道氣，要佢還唔到口」、「走住X係唔夠強勢，但佢（無）仇報真係好正」、「百看不厭，阿伯收到最好嘅開年炮」。

網民笑：對門開返又係另一個故事

有留言笑指倘若幕門重開，恐怕引來更激烈衝突，「對門開返又係另一個故事」、「道門會開返都好笑」，又調侃阿伯被嚇醒一刻，「喺樓下18層都俾你嗌返上嚟」、「嚇到佢起身向你敬禮 」。

（threads＠imimcoach1999）