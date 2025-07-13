男子瞓餐廳腳碰桌邊椅頂　1行為更離譜　網民：叫極都唔醒咪報警

這行為太沒公德心了吧！有食客日前於將軍澳1間餐廳用餐時，目擊有男子點餐後睡在梳化椅上，「瞓到扯鼻鼾」，連鞋子也放在椅上。她不滿男子行為，拍照於網上發文公審，網民直斥「依家啲人愈嚟愈冇文化」，又提議各種方法對付，「呢啲梗係同佢用心臟起搏器」、「帶佢對鞋去行街啦」；有曾於餐廳工作的網民就分享專業對付方法。



有食客日前於將軍澳1間餐廳用餐時，目擊有男子點餐後睡在梳化椅上。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該食客於facebook群組「將軍澳主場」發文表示，「職員話佢瞓咗好耐，問佢係咪唔舒服又唔應人，連對鞋都放埋上凳到，仲瞓到扯鼻鼾，想知後續係點」、「唔知最後職員點做，感覺唔敢撩佢」。

男子於餐廳睡覺 目擊者：瞓到扯鼻鼾

照片見到，戴眼鏡男子躺在梳化椅上，合上雙眼，他屈曲雙腳。第一張照片，男子將右腳搭在左腳上，右腳腳底碰着桌面；第二張照片，男子轉換姿勢，將左腳搭在右腳上，左腳腳底碰着梳化椅頂。男子前方桌面放有1份早餐，包括火腿通粉、炒滑蛋及多士，但似乎未有進食過，其手機和銀包亦放在桌上。

發文食客表示，「職員話佢瞓咗好耐，問佢係咪唔舒服又唔應人，連對鞋都放埋上凳到，仲瞓到扯鼻鼾」。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

曾於餐廳工作網民教對付方法

有網民留言猜測男子在餐廳睡覺原因，「慳返屋企冷氣錢」、「呢啲似開完通頂」，有人則說「扯鼻鼾咪好囉，唔扯你先驚」、「如果叫極都唔醒咪報警囉」、「呢啲咁嘅情況應該職員係會通知同埋處理的，唔會畀人客咁樣瞓喺度」。

有曾於餐廳工作的網民表示，「經驗分享，以前做舖頭遇到呢類客做法。1）要同佢講：先生你係咪唔舒服，要唔要幫你報警call白車，佢唔睬你就由佢先。2）10分鐘後再返嚟望佢，佢依然無郁過望到佢未死嘅話，就要同佢講，先生你唔使擔心，剛才我已經幫你報咗警同call白車，會在12分鐘內到達㗎啦！講完呢句說話，99%都會醒返，由其對付『老童』、『太空人』特別有效，佢哋通常嗱嗱臨食完早餐閃㗎啦，信我」。