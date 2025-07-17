書展小學生受訪片瘋傳！他讚練習種類多：幾鍾意　爸爸這句成焦點

書展一連7天在灣仔會議展覽中心舉行，家長當然要帶小朋友去買功課練習！社交平台更瘋傳1段由Now新聞台訪問市民的影片，1名小學男生受訪時大讚書展「啲練習種類好多，而且幾豐富，搞到我都幾鍾意」。記者追問做練習會否辛苦，男生從容回答「唔會，點會呢，做練習有時可以好輕鬆咁樣做」，身旁的爸爸補上一句，指練習不宜買太多，「夠1年用就ok」。



片段被網民轉載加上文字描述，爆笑指「deedee 你同我講後面係咪有支槍指住你」、「我已經唔知佢係曲定直」、「個細佬心諗：你仲問?！係咪想我畀屋企人繼續加練習」。部份網民則認為小朋友可能真心愛做練習，「我仔真係有同學好鍾意做練習，係學霸來」。有網民笑指該男生去書展買一年份量的補充練習很可憐，「求小朋友心理陰影面積」。



有小學生在家長陪同下到書展買練習，他大讚「練習種類好多，而且幾豐富，搞到我都幾鍾意」。（Now新聞截圖）

小學生讚練習種類多：我都幾鍾意

今年書展同樣有大量家長帶子女到補充練習攤位買練習，昨日Now新聞台前往採訪，其中1對父子的訪問片段被網民傳載到Threads引起熱議，更有網民加插文字描述。片段中1位家長搭住兒子膊頭受訪，就讀小學的兒子表示「（書展）啲練習種類好多，而且幾豐富，搞到我都幾鍾意」。

有小學生在家長陪同下到書展買練習，他大讚「練習種類好多，而且幾豐富，搞到我都幾鍾意」。（Now新聞截圖）

家長認為練習不用買太多，「夠1年用就ok㗎啦」，網民認為是一次過買夠1個年級的練習份量。（Now新聞截圖）

家長認為練習不用買太多，「夠1年用就ok㗎啦」，網民認為是一次過買夠1個年級的練習份量。（Now新聞截圖）

練習可「輕鬆做」 父：唔好太多，夠1年用就ok㗎啦

記者追問他「咁做練習辛唔辛苦呀deedee？」小學生答：「唔會，點會呢，做練習有時可以好輕鬆咁樣做」。身旁的家長就指購買練習的數量不宜過多，「唔好太多，夠1年用就ok㗎啦」。

網民爆笑：唔知佢係曲定直

片段令網民爆笑，「發羊吊睇一次，笑一次」，認為小學生沒說真心話，又幫小學生加上文字描述，笑指他聽見父親要買1年份量練習時心裏應不是味兒，「求小朋友心理陰影面積」、「笑死我 個deedee，我已經唔知佢係曲定直，幾鍾意做練習嘅deedee，個阿爸又搞笑，梗係夠一年用就夠，為下年升班啊嘛」、「唔好睇佢答咩，要睇佢眼神，幾閃縮」、「deedee喺爸爸面前求生慾好強」、「好地地搭膊頭，記者追問句 老竇即刻變咗撳住佢條頸」、「你估佢想㗎？你見唔見到個老竇用九陰白骨爪抓住佢膊頭」、「老豆話唔好太多夠1年用，即係年年都要做」。

網民又幫父子作心底話，「小朋友：我大過去做廚師算」、「個細佬心諗：你仲問?！係咪想我畀屋企人繼續加練習!!」、「老豆：講好啲呀，唔係做夠你10年」。

有網民在新聞片上加插文字表表達小學生的心情。（Now新聞／Threads「jojo__wu」）

網民稱有小朋友真心喜歡做練習：有咩咁出奇？

但部份網民認為，該男生可能真的覺得做練習輕鬆，而且書展買夠1年份量的練習也不出奇，「講真，有啲小朋友真係好鍾意好練習，有咩咁出奇」、「認真，我仔真係有同學好鍾意做練習，係學霸來」、「我識得有啲人真係買定幾年」、「做咩啫？人哋興趣係鍾意讀書，讀書都好有挑戰性㗎」。

（Now新聞台／Threads）