偷電？天星小輪大媽用船上插座充電講電話　靠岸繼續充　結局係咁

再有人「借用」公家電力？近日有網民乘坐天星小輪期間，發現1名大媽乘客擅自將自備的插蘇插到船艙插座上為手機充電同時「煲電話粥」。而其私自使用船上電力系統的行為，亦遭到網民批評「無恥嘅冠軍」、「無品無質素」。



有網民乘坐天星小輪期間，發現1名大媽乘客擅自取用船艙電力為手機充電。（Threads）

該名網民於7月13日在社交平台Threads發帖並上傳影片，稱於當日晚間9時左右乘坐由灣仔開往尖沙咀的天星小輪，在即將靠岸時，船上1名大媽乘客忽然請求1名男子幫助她將自備插蘇插到船艙牆身高處的插座上。

擅用船上電力為手機充電「煲電話粥」

從影片可見，1名紅衣大媽將自備的白色充電線連接船艙頂部的插座上，為手機充電，同時以免提模式講電話。樓主指大媽擅用公共設施電力的畫面令人聯想到早前有人在銅鑼灣時代廣場利用商場電掣位煲西米露的一幕，笑言「有times square煲粥feel」。

樓主又透露，稱當時「淆底冇出聲」，船上其他人也沒有出聲制止大媽，而是紛紛下船。樓主最終在下船時向職員報告情況，而大媽似乎在眾人下船之時仍「爭取」時間充電，直至最後才被職員阻止，「最尾落船我同咗個水手講，個大媽等人落晒船咁滯仲叉緊電，最尾好似個水手有stop（阻止）佢」。

大媽無視其他乘客，忘我地「煲電話粥」。（Threads）

網民斥「偷電」：無恥

不少網民都認為大媽擅自使用公共設施電力的行為形同「偷電」，做法不妥，並狠批「無恥嘅冠軍」、「無品無質素」，另有人就對大媽的行為表示不解，「可以帶插蘇出街但唔帶尿袋，其實究竟咩玩法？專登玩膠定係真心膠」、「唔明點解成日要叉電，電話連一日都捱唔到？」、「繼上次時代廣場煲糖水之後，到呢個大媽搭天星小輪叉電」。另有網民就認為相關做法或致安全隱患，擔心擅自用自備線材及插頭接駁船上的電力系統，若不幸造成短路或供電情況受阻，恐釀不堪情況，「萬一佢個插蘇有咩問題，真係成船人陪葬」、「短路有咩事邊個孭」。

有網民就指曾見過類似情況，「試過啦，直接入我舖門口掣位叉電」、「早兩日9點半左右喺銅鑼灣小米，見到一個操著普通話少女一入店就攝入我前面一手拎起一個陳列品尿袋用嚟叉自己部電話，仲係要揸住四圍行到10點關門為止」。

（Threads）