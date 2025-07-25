愛愛前鴛鴦浴！驚見男友屁股挖出這物　她慾念全消　他尷尬說真相

發生性行為前，洗澡保持身體清潔至重要。台灣1名女子表示，和男友「愛愛」感到舒服，而對方事前都會洗澡，但他們一同洗澡時，她直擊男友「從屁股挖出1張沾咖啡色的衛生紙屑」，令她大為震驚，直言「想做卻被男友的衛生習慣勸退」。



樓主忍不住向男友講述感受，而男友稱自己有腸躁症，加上肛門有毛，所以「容易讓他卡紙」，廁紙紙碎沾有糞跡，而樓主則急問網民有何解決方法。許多網民笑言「代表他有擦屁股啊」、「他的屁股是什麼異次元空間嗎？」、「噁心死了，超想吐」，亦有人建議改用濕紙巾，台女事後告知男友，對方依言照做，並感謝網民獻計。



樓主和男友一起洗澡期間，她直擊男友「從屁股挖出1張沾咖啡色的衛生紙屑」，頓時慾念全消。（AI生成圖片）

直擊男友「從屁股挖出1張沾咖啡色的衛生紙屑」

樓主在「Dcard討論區」表示，早前和男友一起洗澡時，「看到他從屁股挖出1張沾咖啡色的衛生紙屑」，自己當場崩潰，認為「就算跟他做真的很舒服、就算做之前他會把全身清洗乾淨，但一想到他那個畫面，以及平時他嘴巴比較不乾淨」，她完全無法接受。

原來男友有腸躁症，加上肛門有毛，所以「容易讓他卡紙」。（AI生成圖片）

男友解釋嘔心物真相

樓主事後向男友反映不安，男友多謝她的坦白，並亦解釋有腸躁症，加上肛門有毛，所以「容易讓他卡紙」，廁紙紙碎沾有糞跡，又建議「以後都分開洗，反正洗完都很乾淨」。樓主「看到他有點受傷的表情，心理壓力也蠻大的」，詢問其他解決方法。

網民提供多項解決方法

大量網民留言指出「除毛」、「水洗啊」、「叫他用濕紙巾擦，不卡紙，也比較乾淨衛生」，樓主收集大家意見後告知男友，對方決定改用濕紙巾，樓主「十分謝謝大家的幫助」。

（Dcard討論區）