驚！上水食店員工「地拖拖食物櫃面」　網民斥欠衛生：真的很污糟

又有食店用地拖拖食物櫃！上水彩園邨有食店員工用灰黑色地拖拖食物櫃玻璃面，照片於網上引起熱議，網民批評員工欠缺衛生意識，「點會攞地拖隊上去」、「用塊布抹是否好難做，是否貪方便」。另有網民記起年初慈雲山麵包店員工用地拖拖麵包架事件，直斥「人總係唔會汲取教訓」。



上水彩園邨有食店員工用灰黑色地拖拖食物櫃玻璃面，照片於網上引起熱議，網民批評員工欠缺衛生意識。（fb群組「上水人大聯盟」圖片）

食店員工用地拖拖食物玻璃櫃面

有港男於fb群組「上水人大聯盟」分享照片，可見食店內有位大媽員工正在用一把拖頭染成灰黑色的地拖擦食物櫃玻璃面。港男指出，涉事食店位於上水彩園邨，有網民補充說是在巴士總站旁邊，照片見到該食店有售車仔麵、魚蛋、燒賣、雞髀、糖水等。

網民批食店員工欠缺衛生意識。（《闔家辣》 電影宣傳影片截圖）

網民：每次經過都覺得好污糟

不少網民批評，「地拖黑到」、「我感覺，裏面都唔會乾淨得去邊，我覺得佢一定會拖埋入面」、「這間真係好污糟，衛生好有問題，睇見都驚」、「佢開咗咁耐完全冇意欲去幫襯，每次經過都覺得佢好污糟」、「無幫襯意欲了……」。

有網民揶揄「佢好環保，1個地拖多種用途」，有人直斥食店如同慈雲山麵包店翻版，「好明顯佢唔知上次麵包舖單嘢」、「人總係唔會汲取教訓」。

有慈雲山街坊在網上發帖，稱見到有麵包店女店員正用地拖清潔麵包架。（「慈雲山資訊交流 」FB圖片）

慈雲山麵包店員工用地拖拖麵包架

慈雲山有麵包店於今年1月底被街坊拍到有員工用地拖拖麵包架，引來網民猛烈批評，「認真大鑊，街市仲有客人都咁明目張膽」、「點幫襯呀！太唔衛生」、「勁恐怖，趕收工不如唔好抹」。

該麵包店事後貼出告示「停業一天」，有網民就指「見有員工用毛巾抹架」。麵包店亦貼出道歉聲明鄭重致歉，並透露涉事員工已經辭職，「該員工在清潔麵包架時的行為非常不當，我們公司同意該員工辭職決定」；又指將會加強員工培訓避免同類事件再次發生，且會即時進行內部清潔確保衛生。

事發1日後，有街坊路過指麵包店停業1天，並安排了女員工用抹布重新擦拭麵包架。（「慈雲山資訊交流 」FB圖片）