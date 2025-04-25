護老院分湯片瘋傳！女職員不用湯勺這樣舀　網民轟不衛生：洗碗？

安老院舍更需要注重衛生！香港網絡近日瘋傳影片，拍到疑似柴灣1間護老院有女職員在為院友分湯時，沒用湯勺赤手用碗將湯舀入湯碗內，過程中雙手沾上湯水，引來衛生疑慮。雖有網民覺得問題不大，但許多人批評職員欠衛生意識，動作似在「洗碗」，「啲老人家咪係到飲洗碗水，老人院無湯勺㗎」、「佢覺得冇乜問題先至會畀人任影？」。



網傳柴灣有護老院職員分湯時無用湯勺，直接用碗舀，網民指長者就像在喝「洗碗水」。（影片截圖）

無用湯勺 赤手用碗舀湯

香港網絡流傳1段轉載自小紅書的影片，疑攝於柴灣某所護老院內，1名紅衣戴口罩的女職員正從湯煲中將湯水分到多個碗中，供院友們飲用。影片所見，她未有使用湯勺，而是用碗充當湯勺，將湯舀到各碗內，過程無戴手套，恐雙手會浸入湯水，她分好後便用車子將湯推走。

網傳柴灣有護老院職員分湯時無用湯勺，直接用碗舀，網民指長者就像在喝「洗碗水」。（影片截圖）

網傳柴灣有護老院職員分湯時無用湯勺，直接用碗舀，網民指長者就像在喝「洗碗水」。（影片截圖）

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網民質疑湯水變「洗手水」

雖有留言覺得問題不大，「其實好多食肆都係咁」，惟大批網民批評職員是貪方便及缺衛生意識，湯水不停沾到雙手已變「洗手水」、「用個湯勺都懶 」、「咁X街」、「洗碗咋嘛」、「你同洗碗有咩分別呀」、「咁都得，啲老人家咪係到飲洗碗水，老人院無湯勺㗎」、「可能佢覺得啲碗反正唔乾淨，好多大B用湯嚟洗假牙」。

部份網民慨嘆該院舍廚房衛生環境不錯，「睇廚房似好ok，可惜請咗呢啲人」，認為是管理出問題，「俾人影住仲繼續做，離晒大譜」、「我哋做管理的，開餐前一定要有職員入廚房打點」、「慈善機構老人院會有監管，其他私營就要睇彩數啦」、「家屬冇辦法睇到内情，睇位只睇外觀，院舍啲人做戲」。

（綜合）