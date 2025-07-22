疑公屋戶窗口式冷氣機反向安裝！吹暖氣入屋 網民笑：為地球降溫
撰文：桃樂斯
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本港夏季天氣酷熱，冷氣機成為家家戶戶的必需品，但必須安裝得宜才能有效降溫。不過，網上日前瘋傳1張照片，顯示有疑似公屋單位住戶的窗口式冷氣機，竟然「調轉咗安裝」，其出風口向室外，即是排出的熱氣會吹入屋內，變相令室內「升溫」，離奇的安裝方法引來網民熱議。
有網民笑稱「一機兩用」、「冬天掉轉變暖氣機」、「為世界降溫，大愛」、「益街坊」。不過亦有人仔細觀察冷氣機猜測經已報廢，屋主只是廢物利用而已，「睇清楚啲，部機得個殼」、「啲掣都無晒」、「我估純粹封住個口，唔使俾風入」。
疑公屋窗口式冷氣機「調轉咗裝」 出風口對室外
近日社交平台瘋傳1張照片，相中疑似是公屋住戶的單位外，窗外正晾曬被鋪，表面似是平平無奇。但若然仔細留意該部窗口式冷氣機，便會發現其出風口竟然是對向室外，換言之是將排出的熱氣吹至屋內。由於現今正值夏季，天文台甚至發出酷熱天氣警告，如此安裝冷氣機的方式十分詭異，故掀起網民熱議。
網民笑益街坊：為世界降溫
照片引來網民爆笑留言，「笑咗，咩玩法?」、「體虛，畏寒？」、「一機兩用」、「冬天掉轉變暖氣機」、「呢張相係冬天影嘅，到咗夏天就會掉返轉」、「似乎係1機3用，又係冷氣機，又係暖風機，又係乾衣機，真係唔夠你玩」、「好明顯得罪咗師父」、「裝都裝咗，試吓啦」、「窗口式放氣（棄）機」，又調侃「原來冷暖空調係咁嘅」、「有雙頭筆，原來仲有雙頭機」、「為世界降溫，大愛」、「益街坊」、「阿仔喺樓下公園玩好熱㗎！」
冷氣機似已報廢 網民猜：廢物利用
不過有人留意到冷氣機似是已經報廢，相信戶主只是廢物利用而已，「睇清楚啲，部機得個殼」、「啲掣都無晒」、「我估純粹封住個口，唔使俾風入」、「可能部機壞咗唔想換，又唔想買過塊玻璃，咪用部舊冷氣塞住個窿先」，但就疑惑「冷氣機只有外殼，但下雨會否入水？」。
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