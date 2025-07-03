心靜自然涼？餐廳電視播「電風扇畫面」　食客誤會提1要求笑爆嘴

夏季來臨，內地近日就有多個商場在戶外大螢幕播放電風扇，一度被民眾調侃為「望扇止暑」。本港亦有餐廳仿效，屯門有台式餐廳於電視播放風扇擺動畫面，期間有食客感到炎熱，誤以為電風扇真的掛在牆上，要求店員「較低（風扇）個頭」，店主因而發文，指「我分唔到佢曲定直定圓」，惹來網民笑稱「同佢講心靜，再望住就自然涼」、「望到當吹到」、「佢有著電㗎，佢有開部風扇㗎，你涼唔到咋嘛」。



屯門有餐廳於電視播放風扇擺動畫面，食誤以為電風扇掛在牆上，惹來笑料。（threads影片截圖）

餐廳電視播「風扇擺動畫面」 惹食客誤會爆笑科

屯門台式餐廳「仙桃居」店主在threads帳號上傳影片，可見當時店內正在以曲面螢幕電視播放電風扇左右擺動畫面，若然仔細看，便會發現並非真的有電風扇掛在牆上，碰巧當時店內有名女食客聲稱「好熱」，竟然要求店員「較低（風扇）個頭」，店主因而笑稱「我分唔到佢曲定直定圓」。

店內以曲面螢幕電視，播放電風扇左右擺動畫面。（threads影片截圖）

有食客感到炎熱，誤會下竟要求店員「較低（風扇）個頭」。（threads影片截圖）

網民指心靜自然涼：望到當吹到

帖文引來網民爆笑留言，「宜家興直播風扇降溫」、「望到當吹到」、「視覺影響心理，自然會涼，情形同見到核突嘢會反胃一樣」、「第一眼都睇錯咗，同佢講心靜，再望住就自然涼」、「佢有著電㗎，佢有開部風扇㗎，你涼唔到咋嘛」、「較大聲啲會涼啲」又笑稱「全都正確，曲mon、直播、圓形風扇」。

同場加映：風扇仔未夠涼｜內地商場創意消暑法：大電視播風扇影片心理降溫？

手提風扇實在是炎炎夏日外出的必需品，氣溫持續在30°C以上的日子，街頭巷尾仿佛都被陽光烤得發燙；當街上大部分人都手拿風扇仔的同時，內地多個城市的商場卻紛紛祭出了創新的「降溫」法寶：在巨型戶外螢幕中播放電風扇畫面。

起初引起關注的是西安西咸新區的吾悅廣場，該商場在戶外巨型螢幕上播放了一段寫實的電風扇畫面。風扇葉片旋轉的節奏、微微搖頭的動作，搭配視覺效果，讓不少路人誤以為自己真的感受到一股涼風吹來。畫面中那宛如撲面而來的「風」，雖然毫無實體，卻以影像的力量製造出一種心理上的清涼。

內地多個城市商場推出創新「降溫」法寶，於巨型戶外螢幕中播放電風扇畫面。

內地多個城市商場推出創新「降溫」法寶，於巨型戶外螢幕中播放電風扇畫面。

（threads＠stk105）