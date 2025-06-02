離家4天出門忘記關冷氣機電費恐暴增？網民點出耗電量關鍵在機型

冷氣忘了關會壞掉嗎？一名女網友發文，稱她出門時過於著急，忘了關房間裡的冷氣，但4天後才會回來，因此很擔心冷氣是否會壞掉和電費的問題。對此，有過來人給出經驗，表示冷氣不會壞掉，但電費就要視冷氣機型而定。



一名女網友發文，稱她出門時過於著急，忘了關房間裡的冷氣。（資料圖片）

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一名台灣女網友在Dcard發文，表示她剛剛太急著出門，導致忘了關閉冷氣，但算上今天，她要等到4天後才能回來，非常擔憂冷氣會因此壞掉，同時也擔心電費會飆高，因此著急地詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人給出解答：

「冷氣不會壞掉，看看24小時的店家就知道」

「不會壞，家裡養寵物整年幾乎都沒關冷氣」

「我們公司機房冷氣從來沒關也沒事」

「我也曾經開一個禮拜，沒事」

「我好幾個月沒關過冷氣」

「不會壞，我上次也是回家3天多都沒有關冷氣」。



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也有台灣網友提到電費的問題，指出開4天電費並沒有太貴：

「假設電費1小時30（台幣、下同），4天3千有找」

「電費要看冷氣本身是不是省電級的，但4天而已，也不會貴到哪裡」

「小套房連開1個月，電費不到1000元」

「冷氣開整天其實電費不會多太多，開開關關的時候造成的溫度差太大才會造成大量耗電」。



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也有網友指出電費要看冷氣類型，窗口型冷氣電費才會比較貴，變頻就很便宜：

「看妳是什麼冷氣，窗口型準備電費大爆炸」

「變頻的還好，其他的還是請人幫忙關吧，不然電費很驚人」

「如果是變頻冷氣，房間、客廳有密閉的話只要100-500元」

「看你什麼冷氣，變頻的沒差」。



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