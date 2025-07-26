台大學泳池驚現變態男！騷擾女泳客招數震驚全網：祝他不再呼吸

近日網上流傳台灣某大學體育室發出告示，提醒泳客注意，指疑有男泳客騷擾女泳客，除以教學之名搭訕外，還在水中長時間閉氣跟隨女泳客。事件引起網民熱議，有網民震驚於男子的做法，「長時間閉氣追蹤是哪招了啊？」、「祝他哪次閉氣直接永遠不再呼吸」，也有人提出增設「女性專用泳池或泳道」的必要。



網傳台灣某大學體育室發出告示提醒泳客注意，指疑有男泳客在水中長時間閉氣跟隨女泳客並作出騷擾行為。（AI生成圖片）

近日有台灣網民在社交平台Threads發帖表示「每一個公告背後都會有一個驚人的故事」，並上傳從當地某大學體育室發出的告示照片，疑有男泳客對女泳客作出騷擾行為，故相關部門提醒泳客注意。從照片可見，告示內容提及有「男性泳客借教學之名搭訕女性泳客並行騷擾之行為，以及在泳池中長時間閉氣並跟隨女泳客之行徑」。

告示說明男子的可疑行為，但「反映」疑誤寫為「反應」。（Threads）

帖文引起網民關注，有網民對男子疑潛入水中觀看女泳客的行為感到驚訝，「長時間閉氣追蹤是哪招了啊」、「祝他哪次閉氣直接永遠不再呼吸」、「所以練肺活量閉氣就是為了這個嗎？傻眼」。而有自稱在涉事泳池工作的網民留言，指救生員們都特別關注該名可疑男子，而在貼出告示後已沒有再見到該名可疑男子，「現在那位怪泳客沒有來了喔！應該是看到公告不敢來了」，又指「那段時間我們救生員都很注意那個人，正職還會盯著他看，他連櫃檯的志工姊姊們也會騷擾。超爛」。

有自稱在涉事泳池工作的網民留言，指救生員們都特別關注該名可疑男子。（Threads）

網民熱議增設「女性專用泳池或泳道」

另有不少女性網民留言稱於不同地方有類似經歷，稱於泳池遇到有人假借教導游泳姿勢以進行身體接觸，也有人遭緊盯及尾隨而產生擔憂，並提出女性專用泳池的需要，「真的很需要女性專用游泳池」、「之前有個女生說想要純女泳池被罵，真的需要純女泳池啊」。

有網民建議增設「女性專用泳池或泳道」。（AI生成圖片）

然而有網民則指女性專用泳池難以實行，但或可考慮增設女性專用泳道，「泳池的性騷擾，男生是加害者的比例明顯比較高，所以參酌現實層面設立女性專屬泳道，我覺得是可行而且必須的」、「泳池管理方不能分池至少該做到分道，相信正常使用者也不想被誤會甚至誣陷」。

（Threads）