山頂等車40分鐘　內地客遭普通話女子群起插隊　怒舉中指後續更狂

乘搭公共交通工具要排隊上車是常識吧？惟最近1名相信是來港旅遊的內地女子在網上發文，大呻日前在山頂等車，等了大約40分鐘之久，當終於要上車時，忽遭有一群操普通話及帶着小孩的女子，一共近10人插隊，「一群人呼啦啦上車，根本攔不住」，樓主一怒之下對他們舉中指，不料打尖的人卻「比回來」，讓樓主大為不忿，更在帖文直言「理解為什麽香港人討厭大陸人了」，隨即掀起大批網民熱議。



樓主日前在山頂等車，等了大約40分鐘之久，當終於要上車時，忽遭有一群操普通話及帶着小孩的女子，一共近10人插隊。（《大叔的愛》劇照）

等車40分鐘終上車卻遭打尖

樓主在社交平台Threads上發文，表示早前在山頂等車，等了40分鐘後終於準備上車，「前面突然多了快十個帶孩子的講普通話的女人」，一窩蜂地插隊上車，樓主攔也攔不住。樓主未有透露自己最後有否成功上車，但指在車門關上後，她向插隊的人舉中指，「結果有個女的居然對我比回來」。

樓主向插隊女子舉中指

樓主在帖文怒斥對方的行為非常不文明，更直言「理解為什麽香港人討厭大陸人了」，其評論很快就引來網民討論，有人認為樓主以偏概全，而且比中指的舉動也不恰當，「妳素質真高啊，比中指」、「香港人不討厭大陸人，只是討厭沒教養的人」、「中國肯定有正常人，只是出國大部分引起事端的都是老鼠屎」、「不是討厭大陸人，是討厭沒品格的人，甚麼人也一樣」。

樓主指他們一窩蜂地插隊上車，自己攔也攔不住。樓主其後向插隊的人「比中指」，「結果有個女的居然對我比回來」。（示意圖 / 資料圖片）

網民斥插隊女子教壞細路

不過，部份網民就支持樓主，並分享自己相似的經歷，批評插隊的女子本應以身作則，而非帶頭打尖，「排隊的有10個人和10個座位，照理說人人都有位子，但是纜車門一開，10個操着大陸腔的中國大媽立刻衝進去搶得像是沒位子一樣，還互相用手肘推擠，看到這幕的那一刻我也是立刻能理解香港人」、「妳做的沒錯，香港歡迎每一個好遊客」、「大人不應教壞細路佔隊」。

在網民熱烈的討論下，樓主其後再留言補充，先指自己比中指的行為的確不妥，只是事發當時天氣炎熱，腳也很痛，「是我火氣上頭做出的舉動」，但強調插隊的行為非常不道德，只希望大家以後都能遵守規矩，「沒有任何針對某個群體的意思，只是批判這種行為罷了」。