外遊遇外籍男子打尖！正義港女發聲制止　目擊者：香港人真係好型

到樂園遊玩時應守規矩，按序排隊。近日有網民發帖稱到外地水上樂園排隊遊玩，其間疑遇到1名魁梧的外籍壯男插隊，而排隊人群中有港人正義發聲，2名女生更帶頭怒斥外籍男，最終在眾人要求後，外籍男離開隊伍。而網民拍片記錄經過，並上傳網上，大讚「香港人真係好型」。帖文引起網民熱議，不少網民亦認同並稱讚片中港人女子「好勇」、「厲害」。



有網民發帖稱到外地水上樂園排隊遊玩，其間1名身穿淺藍色上衣的外籍壯男疑似插隊，遭前方1名港人女子開聲責罵。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads上傳2段影片，表示到外地的水上樂園玩，排隊輪候玩遊樂設施時，疑遇到1名外籍男子插隊，他前方的2名疑為港人女子即時開聲制止。樓主拍下事發情況，並在文中表示「香港人真係好型，喺外地水上樂園玩，遇到個外籍中途打尖，佢仲要理直氣壯咁」。

在港人女子指責外籍男插隊時，另1名華人男子亦對外籍男喝罵「Out！Out！（出去）」，並伸手指向隊尾位置。（Threads影片截圖）

港女舌戰外籍男 怒斥不應插隊

從影片可見，該名身穿淺藍色上衣的外籍男子身型魁梧，反觀2名港人女子則身材瘦削，但氣勢毫不遜色，正以英語厲聲責備男子插隊的行為。該名外籍壯男起初並不在意，仍靠坐在欄杆上不為所動，而其中1名粉紅色頭髮的女子提高聲量，以英語表示「Everybody have queued very long time, and then why are you here？」，稱園中每個遊客都在此等候了很長時間，指責男子不應插隊。

而排隊人士亦越發關注事件走向，附近的1名華人男子亦對外籍壯男喝罵「Out！Out！（出去）」，並伸手指向隊尾位置，而其他遊客亦對外籍壯男側目而視。最終在2名港女及其他遊客的堅持下，該名外籍男跨欄而出，離開隊伍。

最終在2名港女及其他遊客的堅持下，該名外籍男跨欄而出，離開隊伍。（Threads影片截圖）

外籍男離開隊伍時，人群中即響起歡呼聲，也有大人、小孩在鼓掌。（Threads影片截圖）

華人男子伸出「拇指向下」動作

而另1段影片就顯示，隨着外籍壯男離開隊伍，人群中即時爆發歡呼聲及鼓掌聲；惟當華人男子對其做出數次「拇指向下」的動作後，外籍男露出詫異之色，隨後也沒有重新排隊，而是站在欄杆外與眾人爭辯。

穿灰色上衣的華人男子舉起左手對外籍男做出數次「拇指向下」的動作。（Threads影片截圖）

外籍男不願離開，繼續與眾人爭辯。（Threads影片截圖）

排隊人士不滿 齊趕插隊外籍男

人群中持續出現不滿聲音，分別有人以普通話及廣東話表示「幹嘛插隊啊，抓他出去就OK啦」、「個個都排隊㗎啦」，也有不同人高聲叫喊「Out！Out！Out！」惟因現場環境嘈雜，難以聽清外籍男的說法，影片至此結束。

有網民批評男子插隊行為「自私」、「賤格」，也有人指出片中不見樂園職員幫忙，並認為園方理應制止，「呢啲人咁厚面皮，冇職員捉住佢哋去隊尾，佢哋咪又係搵位再打尖」。另有網民就讚揚片中港人女子「好勇」、「厲害」，亦有人指港人充滿正義感，並笑言「理X得你咩人，香港人就係乜人都X」、「乜人打尖都照鬧啦」。

（Threads）