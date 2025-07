外遊遇外籍男子打尖！正義港女發聲制止　目擊者：香港人真係好型

到樂園遊玩時應守規矩,按序排隊。近日有網民發帖稱到外地水上樂園排隊遊玩,其間疑遇到1名魁梧的外籍壯男插隊,而排隊人群中有港人正義發聲,2名女生更帶頭怒斥外籍男,最終在眾人要求後,外籍男離開隊伍。而網民拍片記錄經過,並上傳網上,大讚「香港人真係好型」。帖文引起網民熱議,不少網民亦認同並稱讚片中港人女子「好勇」、「厲害」。



有網民發帖稱到外地水上樂園排隊遊玩,其間1名身穿淺藍色上衣的外籍壯男疑似插隊,遭前方1名港人女子開聲責罵。(Threads影片截圖)

該名網民在社交平台Threads上傳2段影片,表示到外地的水上樂園玩,排隊輪候玩遊樂設施時,疑遇到1名外籍男子插隊,他前方的2名疑為港人女子即時開聲制止。樓主拍下事發情況,並在文中表示「香港人真係好型,喺外地水上樂園玩,遇到個外籍中途打尖,佢仲要理直氣壯咁」。

在港人女子指責外籍男插隊時,另1名華人男子亦對外籍男喝罵「Out!Out!(出去)」,並伸手指向隊尾位置。(Threads影片截圖)

港女舌戰外籍男 怒斥不應插隊

從影片可見,該名身穿淺藍色上衣的外籍男子身型魁梧,反觀2名港人女子則身材瘦削,但氣勢毫不遜色,正以英語厲聲責備男子插隊的行為。該名外籍壯男起初並不在意,仍靠坐在欄杆上不為所動,而其中1名粉紅色頭髮的女子提高聲量,以英語表示「Everybody have queued very long time, and then why are you here?」,稱園中每個遊客都在此等候了很長時間,指責男子不應插隊。

而排隊人士亦越發關注事件走向,附近的1名華人男子亦對外籍壯男喝罵「Out!Out!(出去)」,並伸手指向隊尾位置,而其他遊客亦對外籍壯男側目而視。最終在2名港女及其他遊客的堅持下,該名外籍男跨欄而出,離開隊伍。

最終在2名港女及其他遊客的堅持下,該名外籍男跨欄而出,離開隊伍。(Threads影片截圖)

外籍男離開隊伍時,人群中即響起歡呼聲,也有大人、小孩在鼓掌。(Threads影片截圖)

華人男子伸出「拇指向下」動作

而另1段影片就顯示,隨着外籍壯男離開隊伍,人群中即時爆發歡呼聲及鼓掌聲;惟當華人男子對其做出數次「拇指向下」的動作後,外籍男露出詫異之色,隨後也沒有重新排隊,而是站在欄杆外與眾人爭辯。

穿灰色上衣的華人男子舉起左手對外籍男做出數次「拇指向下」的動作。(Threads影片截圖)

外籍男不願離開,繼續與眾人爭辯。(Threads影片截圖)

排隊人士不滿 齊趕插隊外籍男

人群中持續出現不滿聲音,分別有人以普通話及廣東話表示「幹嘛插隊啊,抓他出去就OK啦」、「個個都排隊㗎啦」,也有不同人高聲叫喊「Out!Out!Out!」惟因現場環境嘈雜,難以聽清外籍男的說法,影片至此結束。

有網民批評男子插隊行為「自私」、「賤格」,也有人指出片中不見樂園職員幫忙,並認為園方理應制止,「呢啲人咁厚面皮,冇職員捉住佢哋去隊尾,佢哋咪又係搵位再打尖」。另有網民就讚揚片中港人女子「好勇」、「厲害」,亦有人指港人充滿正義感,並笑言「理X得你咩人,香港人就係乜人都X」、「乜人打尖都照鬧啦」。

(Threads)