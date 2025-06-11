大媽搭巴士打尖　1句「長者優先」激怒後生女引罵戰　後續是這樣

乘搭巴士應守秩序排隊，做個文明市民。有港女於網上發文批評1名約50歲大媽排隊搭巴士時打尖，她有禮貌地提醒要排隊，怎料大媽發惡反問「乜你唔知道長者優先咩？」，兩人爭論不休，車長嘗試做和事佬出口調停，稱「一人少一句」，並指出「冇長者優先排隊啊，得輪椅優先咋」。但坐下後，大媽仍繼續大罵，不斷說「而家啲年輕人」，最後罵至「冇癮」才收聲。



有港女於網上發文批評1名約50歲大媽排隊搭巴士時打尖。（示意圖／資料圖片）

該港女於Threads以「神奇香港」為題發文，指出日前排隊搭巴士時，遇到1名年約50歲的大媽打尖，她起初以為大媽沒留意到有排隊隊伍，於是「都細聲好好禮貌」地提醒「唔好意思，呢度係要排隊噶」，怎料大媽「勁惡」地指「乜你唔知道長者優先咩？」。

搭巴士遇目測約50歲大媽打尖

港女立即火起反駁「邊條法例話長者優先啊？」，更問車長「請問係咪長者優先啊？」，大媽堅持道「不嬲都係長者優先啊」，港女「惡返轉頭」指「咁我哋咪問下係咪真係長者優先囉」。港女原已不想再吵下去，但大媽攔着她轉身向後方排隊乘客說「你哋睇下佢係點對老人家」，港女又忍不住與大媽互罵。

港女有禮貌地提醒要排隊，怎料大媽發惡反問「乜你唔知道長者優先咩？」。（《寶寶大過天》劇照）

中女：乜你唔知道長者優先咩？

車長此時勸交說「一人少一句」，港女指大媽「倚老賣老，法律有邊條寫老人家優先啊？」，車長向大媽說「冇長者優先排隊啊，得輪椅優先咋」。大媽即表示，「咁我唔知道呀嘛，冇長者優先我道歉，不過你睇下佢咁惡對老人家做咩啊」。

港女被激怒爆罵戰

港女指出，「你都打橫來講，你打尖我溫馨提示你要排隊，你仲咁串？」，大媽說「我唔需要你溫馨提示！」。車長着兩人先行坐下，大媽認為是港女「要同佢嘈」，港女向車長說有閉路電視鏡頭，看畫面就會知道是大媽攔着不讓她前行。車長也表示目擊到是大媽攔着她，並繼續勸交「大家一人少句」。

港女說，大媽罵來罵去都是同1句「而家啲年輕人」，最後「冇癮就收聲」。（《BB來了》劇照）

港女：自己冇道理就話我恰老人家

兩人坐下後，大媽繼續大罵，「我就學佢，佢講咩我就講咩」，而大媽罵來罵去都是同1句「而家啲年輕人」，最後「冇癮就收聲」。

港女指出，「佢發現自己冇道理就喺度話我恰老人家，仲攔着我，明明就係佢撩交嗌，仲喺度博同情扮弱者，真係以為我會唔出聲，應該平時恰開啲年輕人，呵！今日遇到我算係佢唔好彩了」。

港女指出，「佢發現自己冇道理就喺度話我恰老人家」。（《和解在後》劇照）

樓主獲讚做得好 網民斥：壞人變老

有網民留言讚賞樓主敢於出聲指責，「壞人變老，但你真係好勁，I人唔敢出聲鬧佢」、「做得好，啲死X老係咁，知道自己搞錯都仲要賴呢樣賴嗰樣」。

有網民表示，「我都試過，好好地排隊唔得嘅，鬼鬼祟祟咁喺度徘徊，部車一嚟就衝上嚟」。有網民就認為，「其實50幾最多係大媽阿嬋，咁都要讓」、「有啲老香港人從小習慣唔守規矩，老來得人忍讓，更認定自己一直係啱，呢啲人真係需要旁人點醒」、「其實好多人唔係唔肯讓，只係唔好下下老馮咁」。