港女首次見家長！遭男友一家開黃腔玩性暗示　網民斥：成家性騷擾

作為長輩如此說話，完全有失格調。有港女於網上發文分享第一次見男友家長的經歷，她當天到男友家中與其祖父祖母、媽媽吃飯，她坐下時雙腳合得比較緊，詎料男友一家竟拿她開玩笑，大開黃腔調侃她「嗰度都應該好緊」，言詞間充暗性暗示。樓主大感不適，直言事後男友已變前度。



網民對事件大感驚訝，紛紛批評「好彩係前度，走得快好世界」、「好黐線，成家性騷擾樓主」、「唔舒服到我睇文字描述都起晒雞皮，親身經歷大概會即場乾嘔」。



有港女於網上發文分享第一次見男友家長的經歷。（《香港愛情故事》劇照）

該港女於Threads發文分享事件，憶述第一次去前度家裏吃飯，坐下時雙腳合得比較緊，前度祖父看了她幾秒後，突然說「女仔坐得咁夾，係咪平時唔夠放鬆呀？」，她十分愕然地回答「吓？我……我習慣咁坐」。

港女首次見男友一家慘遭性騷擾

沒料到前度一家未有放過樓主，前度祖母加入調侃道「係喎，坐咁夾實……嗰度都應該好緊㗎」，就連前度媽媽也低頭笑說「難怪我個仔成日喊腳軟啦」。樓主被欺負到頭上，心想「我……我係嚟食飯定俾人驗貨㗎？」。

港女當天到男友家中與其家人吃飯，她坐下時雙腳合得比較緊，詎料男友一家竟拿她開玩笑，大開黃腔調侃她。（《校對女王》劇照）

網民斥：好無禮貌嘅一家人

網民留言直斥樓主前度一家，「好恐怖，第一次見人，全家一齊性騷擾人」、「好無禮貌嘅一家人，第一次見面對後輩講埋呢啲嘢，遲啲熟啲唔知會講咩」、「其實如果屋企人冇禮貌嘅話，證明佢哋好睇輕你」、「成家都咁無家教」、「完全體現咩叫上樑不正下樑歪」、「成家人講嘢都唔經大腦」。