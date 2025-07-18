情侶拍淫片賺錢！女友樣貌零打格直出　賤男賠償較獲利高XXX倍

情侶你情我願下拍愛愛片想賺錢，但也要尊重對方保護私隱的意願。台中1名男子和女友拍性愛影片，約好將女方的臉部打格，才可以上傳至付費網站出售。惟男友卻將影片零打格上傳，女方驚悉事件後怒提告，案件經過2次審理後，法官發現男被告曾以419新台幣（約106港元）售價，至少完成1次交易，考慮到雙方以30萬新台幣（約7.5萬港元）達成和解，賠償比獲利高出超過710倍，判處男被告緩刑2年。



受害人獲得友人提醒，付費解鎖該條色情影片，確認自己容貌沒有打格，隨即報警求助。（AI生成圖片）

男友同意將女友臉部打格

台媒於今年7月報道，2023年9月，40歲涉案薛姓男子和女友協議拍攝性愛影片，計劃上傳至數個付費網站賺取外快，雖然女友同意拍片，但由於不想被其他人認出，所以明確要求其臉部需要打格，薛男當時同意，2人便拍攝影片。

影片零打格上傳到色情網站

同年11月，薛男擅自將未經打格的影片上傳至色情網站，設定每部影片售價419新台幣（約106港元），受害人事後獲得友人提醒，付費解鎖該條影片，確認自己容貌沒有打格，隨即報警求助。

雙方以30萬新台幣（約7.5萬港元）達成和解，賠償比獲利高出超過710倍，男被告獲改判緩刑2年。（AI生成圖片）

被告被判囚4個月

台中地院進行第1次審理，薛男承認上傳相關影片，售價其實是299新台幣（約76港元），而影片已立即下架，但他辯稱沒有獲利，但法官查證後發現影片售價為419新台幣（約106港元），受害人付費解鎖代表至少完成1筆交易，裁定被告行為妨害隱私，判囚4個月，而且沒收犯罪收入。

賠30萬新台幣換緩刑

案件進入二審後，薛男已和受害人達成和解，支付30萬新台幣（約7.5萬港元）賠償金，台中高分院撤銷原判，改判緩刑2年，全案確定。

（綜合）