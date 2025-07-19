看上「女友女兒的女友」！獸男連續3次性侵　他滅證都無用下場慘

台灣新北發生性侵案。1名男子被指涉嫌性侵女友女兒的女友，強行掀開棉被直接3次性侵，事後帶走沾有精液的床單與廁紙銷毀證據。受害人向女友和其母親求助，獸男先否認犯案，繼而提出賠償了事，受害人堅持報警。被告被裁定「強制性交」罪名成立，入獄4年6個月。



受害人僅用棉被遮身，獸男強行掀開棉被，進行3次性侵。（AI生成圖片）

連續3次性侵 事後銷毀證據

台媒於7月報道，男被告和1名單親媽媽交往，對方育有1名女兒（簡稱A女），長大後女兒有1名女友（簡稱B女）。案發前單親媽媽允許B女暫住住所，2023年6月13日下午，該名單親媽媽和男友回家，男友趁機支開A女，繼而反鎖房門，當時B女沒穿衣服僅用棉被遮身，獸男強行掀開棉被，進行3次性侵。B女試圖反抗和哭叫，但她遭到獸男摀嘴壓制，獸男事後將沾有精液的床單與廁紙帶走。

獸男一度否認犯案

案發後，受害人向女友和其母親求助，獸男最初否認犯案，但在眾人質疑下承認罪行，提出賠償和解，卻遭到受害人拒絕，隨後到醫院驗傷報案。

獸男事後將沾有精液的床單與廁紙帶走，以銷毀證據。（AI生成圖片）

受害人庭上崩潰 法官接納口供

案件在新北地院進行審理，男被告辯稱雙方同意性交，質疑受害人口供細節前後說法不一。法官認為受害人協助調查時口供一致，雖然她在庭上作供因創傷後壓力症候群，導致情緒激動，她更表明不願再回想案發經過，當場痛哭，社工證實受害人出現嚴重心理創傷反應。法官認定其口供可信，反而質疑被告，如果受害人同意性交，無須急於銷毀證據，而且不必在事後提出賠償和解。

被告入獄4年6個月

法官裁定「強制性交」罪名成立，被告沒有悔意，未能和受害人達成和解，加上受害人嚴重心理創傷，判處4年6個月有期徒刑。

（綜合）