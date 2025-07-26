西門町男跪地行乞「邊乞討邊看手機」　網民嘲：把討錢玩到了極致

行乞居然顧看手機？台灣有民眾近日在西門町街頭拍下令人稱奇一幕，有男子跪在地上行乞，前方擺有1個「乞兒兜」，但他就用手擋住臉部兩側，原來是不想讓途人發現他在地上專注看手機，樓主因而拍下片段，上傳到網上並揶揄「上班不要偷看手機」。



有網民笑指乞討男是「薪水小偷」，「很不敬業欸」、「從他碗裏面挖錢，扣他薪水」，又批評他濫用他人同情心，「這樣的人怎麼有臉要錢的」、「有時間在那邊跪，還不如去找份工作」。



台灣有男子跪在西門町街頭上行乞，並用手擋住臉部兩側，免被途人發現他在看手機。（threads影片截圖）

台北西門町男跪地行乞 「邊乞討邊看手機」掀議

有台灣民眾在threads帳號上傳影片，配以標題「上班不要偷看手機」。從影片可見，一名中年男子在西門町地上擺放紙皮和1個「乞兒兜」，他自己則跪在紙皮上抱頭行乞，「乞兒兜」裏有些好心人施捨的零錢。不過片主拉近鏡頭後，發現男子正在使用手機看影片，並以雙手擋住臉部兩側，以免被途人發現，乞討時不忘娛樂的片段，引來網民嘖嘖稱奇。

中年男子跪地抱頭行乞，前方擺有1個「乞兒兜」，裏頭有些好心人施捨的零錢。（threads影片截圖）

他不想讓途人發現他在看手機，故用手擋住臉部兩側，引來網民稱奇。 （threads影片截圖）

網民笑薪水小偷：要飯要有要飯的樣子

有網民笑稱乞討男根本是「薪水小偷」，「很不敬業欸」、「怎麼還摸魚了」、「要飯的就要有要飯的樣子」、「顯得我在家滑手機有點不划算」、「從他碗裏面挖錢，扣他薪水」、「長輩：『一天到晚滑手機，滑手機可以賺錢嗎？』我：給他看這支影片」、「你覺得他跟我們上班有什麼區別嗎？他是肉體跪，我們是精神跪還不能滑手機，輸爛」。有人則調侃對方為「磕頭藝人」，「其實他是嘗試讓自己成為真正的殘疾人，挺敬業的」、「他的職業傷害分別有近視、急性青光眼、最嚴重會瞎掉」。

有民眾就認出片中男子，疑似經常於西門町附近行乞，「每次去西門都會看到他，最常看到是在6號捷運站口」、「我做通訊行，不知道是不是這個阿伯，有時候會拿着紙板進來繳電話費，還有錢買手機」、「有錢買手機還有網路，肯定比我有錢」，有人因此批評他欺騙他人同情心，「這種人很多都是乞丐集團的人，所以遇到這種我都不施捨」、「這樣的人怎麼有臉要錢的」、「有時間在那邊跪，還不如去找份工作」。

疑集團經營乞丐 網民批利用人同情心

有留言則分享更令人吃驚的「行乞者」，「我看過更神奇的！在台中一中街剛看到時明明只有一隻手，逛ㄧ下回來，我的媽咪呀！他手生出來了，還能算零錢」、「每次逛逢甲也有一個跪在地上的阿伯」、「我還看過他換班，跟討論今天賺得如何」、「以前投過那種趴着把手藏起來，讓人誤以為是殘障人士」，故引來他人感嘆「以前乞丐是種身份，現在乞丐是種職業」。

（threads@sxdrnnzds）