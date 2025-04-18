乞丐輪班？2男街頭行乞拿乞兒兜「交更」片瘋傳　網民疑集團操控

利用他人善心而行騙，實在不能姑息！馬來西亞網絡近日瘋傳1條影片，可見有男子坐在商場外行乞，突然另一名乞丐上前，男子即時站起身來，並拿走「乞兒兜」，往不遠處穿回拖鞋疑準備離去；而在原地的乞丐則整理地上紙皮，準備繼續在該位置行乞。



許多人對「乞丐輪班」表示震驚，質疑背後或涉更龐大的詐騙集團，「根本就是詐騙模式，利用外表博憐憫，實際上背後有人從中獲利」，並呼籲相關部門加強監管，以防不法分子濫用民眾善心以謀私。



馬來西亞有民眾拍到「乞丐交更」一刻，片段瘋傳引來民眾嘩然。（小紅書影片截圖）

「你以為的街頭可憐乞丐，可能正是輪班『上工』的其中一員」。馬來西亞小紅書有帳號「蕉賴內幕Cheras Insider」日前分享影片，指事發地點為關丹市，片中可見當時有不少民眾正進出商場，當片主將鏡頭拉近時，顯示1名穿紫色上衣、藍色長褲的年邁男子坐在商場外紙皮上乞討。

乞丐疑「交更」 動作行雲流水

隨後1名穿白色長衣、揹背囊的男子上前，紫衣男即時拿着雨傘和「乞兒兜」站起身來，步行數步至不遠處穿回拖鞋。之後白衣男蹲在地上，整理紫衣男留下來的紙皮，準備在該位置繼續行乞。兩人「交更」過程無言語交流，但動作行雲流水，看似熟練。

影片最初顯示有不少民眾進出商場。（小紅書影片截圖）

1名穿紫色上衣的年邁男子，拿着雨傘以及「乞兒兜」起身。（小紅書影片截圖）

該男子步行數步，走至不遠處穿回拖鞋。（小紅書影片截圖）

在原地的背包男則蹲在地上整理紙皮，準備在該位置繼續行乞。（小紅書影片截圖）

民眾質疑被非法集團操控

影片曝光後，引來當地民眾嘩然。有網民質疑2名乞丐背後牽涉更龐大的非法集團，「根本就是詐騙模式，利用外表博憐憫，實際上背後有人從中獲利」、「我已經不會分真假了，全部都不給（錢）就是」，呼籲相關部門加強街頭行乞監管，以防不法分子利用大眾善心謀私。

有留言就批評片中2人濫用他人同情心劣行，「通常這種有手有腳還要坐路邊討錢的，我直接無視」、「這樣能耐熱吃苦，為何不去做工，真不懂」，同時對事件感無奈，笑稱「那麼搞笑還有輪班制，那有沒有offer letter（錄取通知書）」、「比較好奇為什麼拖鞋要放這麼遠」、「沒有穿鞋比較可憐」。

（小紅書）