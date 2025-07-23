元朗寶馬壞車找幫手　短裙美女司機反成焦點　本尊現身曝後續心碎

於馬路駕駛，要準備隨時應對突發情況。本港網絡瘋傳1張相片，指元朗新田公路附近有壞車「需要幫手」。網民看到相片，紛紛關注壞車旁邊站立的美女司機，大讚「好靚女」、「戀愛了」，聲言要「伸出援手」。



相片廣傳後，涉事美女司機現身留言「多謝關心」，並透露事件後續，網民則「心碎」大嘆「機會已失」。



元朗新田公路附近有壞車「需要幫手」，網民紛紛關注壞車旁邊站立的美女司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

機會稍縱即逝。有網民於7月22日（星期二）於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布相片，指早上10時元朗新田公路附近有壞車，需要幫手，更留言「快者得」。

元朗寶馬壞車停路邊 短裙美女司機成焦點

從相片見到，1輛白色寶馬（BMW）私家車側泊在新田公路峰景豪園路牌附近路邊，車尾旁邊站着1名穿貼身短袖白色上衣、黑色短裙的年輕女司機，她正打電話中，相信正在求助。

網民看過照片關注女司機美貌。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民「報名」伸援手：好靚女

不少網民看過照片都關注女司機美貌，大讚「好靚女」、「戀愛了」，更「報名」表示要「伸出援手」。

美女司機現身曝後續

相片廣泛流傳後，涉事美女司機現身於帖文留言多謝網民關心，又透露事件始末，「唔好意思，sorry，突然之間爆軚，多謝咁多位嘅關心」，而她已找拖車公司幫忙處理。網民聞言感「心碎」，大嘆「機會已失」。