中環仙氣女「上身這樣穿」打卡！後方巴士司機舉動成焦點：俏皮了

【香港旅遊／打卡】駕駛勿分心。本港網絡瘋傳多張相片，見到香港中環街頭有1名穿着大露膊「Tube Top」的美貌年輕女子，倚靠路邊圍欄「打卡」，然而這舉動似乎吸引了後方正在駕駛的巴士司機注意，司機疑望向鏡頭，右手離開軚盤舉出「反V」手勢「入鏡」，而上載相片者留言「這位司機，都俏皮了」。



相片引來網民熱議，有人讚相中女生漂亮，「有仙氣」、「幾靚女」。但也有大批網民質疑巴士司機做法不當，「揸揾食車就更加專心啲啦」、「告唔告得不小心駕駛？」。



本港網絡瘋傳多張相片，香港中環街頭有1名美貌女子「打卡」，後方正在駕駛的巴士司機疑望向鏡頭舉「反V」入鏡。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

馬路如虎口，駕駛要專心。有網民於6月25日（星期三）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布2張相片，留言「這位司機，都俏皮了」。

長髮女中環街頭打卡 後方巴士司機舉「反V」入鏡

相片見到，中環街頭有1名穿着大露膊「Tube Top」上衣的長髮女子，倚靠路邊圍欄「打卡」，面露甜美笑言，後方有1部Big Bus觀光巴士正駛過馬路黃格位置。

中環街頭有1名穿着大露膊「Tube Top」上衣的長髮女子，倚靠路邊圍欄「打卡」，面露甜美笑言。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

另1張相放大Big Bus司機位置，見到司機疑似望向長髮女拍攝鏡頭，右手離開軚盤舉出「反V」手勢，略帶笑容。

巴士司機疑似望向長髮女拍攝鏡頭，右手離開軚盤舉出「反V」手勢。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民讚長髮女「有仙氣」

網民看過相片議論紛紛，不少網民關注相中女生美貌，大讚「有仙氣」、「幾靚女」。

大批網民指摘巴士司機行為不當。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

批巴士司機離譜：專心揸車啦

但亦有大批網民指摘巴士司機行為不當，「專心揸車啦」、「停黃格影相？」、「告唔告得不小心駕駛？」、「要1823嗎？」、「咁樣可能冇左份工……」。不過也有網民認為司機無問題，「嗰架係Big Bus，司機配合下啫」、「司機應該好like份工作」，又笑言司機樣貌酷似韓國人氣藝人馬東石，「港版馬東石」。