2歲童踩單車遭黃蜂圍攻慘死！螫逾60針恐怖畫面曝光　醫護揭死因

泰國發生黃蜂圍攻男童螫傷奪命事故！當地1名2歲男童和2名朋友到廢棄工廠附近踩單車，卻慘遭工廠內巨大蜂窩的黃蜂攻擊，男童被螫逾60下當場昏迷，父親得悉事件後衝入工廠，然後抱兒子入懷緊急送院，而他亦被黃蜂螫至重傷。惟男童送院搶救至晚上證實不治，醫護指男童對黃蜂毒出現過敏，死於急性腎衰竭及心臟衰竭，網上傳出男童被螫至全身瘀傷的照片，地方人員事後派滅蟲人員去拆除蜂窩。



男童被黃蜂圍攻，全身被螫逾60針。（網上圖片）

被黃蜂螫傷昏迷倒地

泰媒報道，事發於東北部呵叻府，上周六（7月19日）下午約4時，2歲男童奧金（Akin）和2名朋友到布亞伊區（Bua Yai）的1間廢棄的工廠附近踩單車，工廠內有個巨大的黃蜂窩，在不明原因下黃蜂群散開攻擊孩子。奧金被多隻黃蜂攻擊螫至昏迷倒地，2名朋友分別往不同方向逃跑，均有被黃蜂螫傷，並前往通知奧金的父親。

地方政府事後派滅蟲人員到廢棄工廠拆除蜂巢。（網上圖片）

地方政府事後派滅蟲人員到廢棄工廠拆除蜂巢。（網上圖片）

男童全身被螫逾60次 終傷重不治

奧金的父親行去將兒子抱入懷中趕往醫院，過程中身體被黃蜂螫中12次，傷勢同樣嚴重。奧金入院後發現全身被螫逾60次，網上傳出他被螫後躺床上的照片，可見他幾乎全身瘀腫，身上有多個「針口」。

同晚10時，奧金在醫院傷重不治，醫護人員透露，黃蜂的毒令他出現過敏，其後心跳加速、急性腎衰竭及心臟衰竭導致死亡。地方人員事後派滅蟲人員前往廢工廠拆除黃蜂巢。

（綜合）