書展小童「坐展示書書枱看圖書」　網民斥無家教：基本禮貌都唔識

一連7日的書展圓滿結束，有不少家長都趁放暑假，攜同子女到書展購買練習或圖書。惟有去書展的港男拍照公審，指於場內看見有小童將用作展示書本的書枱，如當作椅子般，直接坐於上方看書，除了好奇職員為何沒開聲指責，亦質疑「作為家長，其實係咪有責任去教小朋友唔好咁樣坐落人地啲商品（書本）度呢？」



有網民看過照片後狠批「無家教」，「基本禮貌都唔識，呢啲書（都）係白睇」、「職員都係炒散打幾日工，邊會上心」、「養不教，甚至唔識教唔去教，絕對係父母之過」。



有前往書展的港男公審，指目睹有小童坐於用作展示書本的書枱上，如將書枱當椅子，坐在書上看圖書。（threads圖片）

去書展「將展示書書枱當凳」 2小童坐書本上看圖書

該港男在threads帳號上傳照片，相中配以標題「直接坐在書（人家的商品）上」，又揶揄「香港教育好成功」。相中可見，一男一女小童坐於書商用作展示書本的書枱上，如將書枱當作椅子般，兩人直接坐在書本上專心看書，旁邊未見有家長陪同。

樓主見狀感到不滿遂拍下照片，疑惑「我都幾好奇點解啲店員唔出聲」，亦質疑相中小童家長失職，「作為家長，其實係咪有責任去教小朋友唔好咁樣坐落人哋啲商品（書本）度呢？」

網民批無家教，「基本禮貌都唔識，呢啲書（都）係白睇」。（香港旅遊發展局）

網民狠斥無家教：一點尊重也沒有

不少網民都批評相中小童「無家教」，「以前去書展真係未見過咁樣」、「睇書想要多啲知識，點知小朋友坐住啲知識」、「基本禮貌都唔識，呢啲書（都）係白睇」、「咁坐過，係客都唔買啦」、「本來唔係凳就唔應該坐，張枱未必咁穩陣」、「面斥不雅呢招對新一代香港人已經唔work，佢哋被面斥都唔會覺得不雅」、「書本對佢哋嚟講只係工具，一點尊重也沒有」。

父母被指疏忽管教：養不教絕對係父母之過

有人覺得對比起書展職員，父母責任更大，「職員都係炒散打幾日工，邊會上心」、「唔係唔講，每5分鐘講一次，我係員工都無氣講」、「養不教，甚至唔識教唔去教，絕對係父母之過」，甚至有書展職員現身說出他們的無奈，「店員驚佢哋老竇老X發癲，我噚日就試過」。

（threads＠blue_yyynnek）