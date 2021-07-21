去書展買大堆練習阿仔唔願做　港媽「恐嚇」：係咪想做的士司機？

一連7日的書展剛剛完結，由於正值暑假，不少家長帶同子女入場搜購心儀書籍，同時為子女「入貨」補充練習供下一學年使用。有的士司機早前發文，指在灣仔接載1對剛到書展的母子，甫上車便聽到媽媽不停催促兒子要多做練習，但小朋友卻萬般不願，沒料該名媽媽竟在車上說了1句「係咪想做的士司機？」，似是暗示若不好好學習將來只能「揸車搵食」。



有港媽乘的士時不斷督促兒子要多做補充練習，更一度「恐嚇」：「係咪想做的士司機？」（《降魔的》劇照）

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該名的士司機早前發文，指書展期間於灣仔接載涉事母子，從母親的言談之間估計對方剛去完書展。司機形容，該名媽媽操「唔鹹唔淡嘅廣東話」，沿途不停督促兒子要努力完成補充練習，然而兒子對練習非常抗拒。

眼看兒子的反應，媽媽竟突然在車上質問：「係咪想做的士司機？」似是「恐嚇」兒子若不努力學習，將來便要任職司機。邊駕車邊聽着母子對話的司機事後於帖文不禁諷刺「有個的士牌唔通又話你聽？」，認為對方言論是看不起的士司機。

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不少同為的士司機的網民認同樓主，直指涉事母親的言論猶如侮辱，又指的士司機來自五湖四海，隨時有專業人士及大學畢業生，「呢位大媽講呢句說話根本係一種言語羞辱，完全無法接受」、「個阿媽諗啲嘢都幾老套喎！讀書同你將來會做咩工作會拉上關係嘅咩？唔好害仔女啦」、「大把正職專業人士撈part time啦，佢哋都唔係話為錢」。

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