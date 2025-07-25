觀塘新騙案？內地童讚漂亮+自認表弟　目的細思極恐　網民：小心

進化版「借錢黨」、「請食飯黨」？有港女於社交平台發文，指乘搭港鐵時有1名操普通話11歲男童讚她「好漂亮」並問她「請食飯」；港女沒有理會，男童再問她拿2元，她見金額不多便給予2元。然而之後舉動相當詭異，男童突然向其他人說她是其「表姐」，令港女大驚「我WXXf？我幾時多X咗個表弟？」，感嘆「呢個世界乜人都有」。



帖文引來網民熱議，有人指該男童疑似在觀塘出沒，「小朋友都已經咁㗎啦，恐怖」、「最令人心寒，咁細個就咁」。也有網民想起曾流傳類似人販子拐帶手法，提醒樓主小心，「其實要小心啲，好多拐人走嗰陣都係扮親戚，你以後唔好見小朋友就放低戒心」。



港女被普通話童的舉動震驚。（AI生成圖片）

細思極恐！該港女於7月22日（星期二）在社交平台threads發帖文，指她在港鐵站等候時，有1名自稱11歲的男童走近以普通話向她說「姐姐，你好漂亮」，並問可否請他食飯，不過她沒有理會，男童接着問可否給他2元，樓主眼見金額不多便給予2元，「咁兩蚊我算啦 我畀佢」，沒想到男童竟表示「妳（樓主）對我那麼好是不是因為我可愛」，令樓主摸不着頭腦。

樓主指乘搭港鐵時遇到今次事件。（資料圖片）

普通話男童走近讚「好漂亮」再要求給錢 後續恐怖

然而更詭異的事還在後頭。樓主指，上車後男童不斷和她說話，「我都已經唔想理佢，佢係咁走嚟同我講嘢」，更誇張是，男童突然向旁邊1名陌生人稱她是其「表姐」，令樓主大感震驚，「我係佢表姐？我WXXf？我幾時多X咗個表弟？」，感嘆「淨係想講呢個世界乜人都有」。

有網民想起曾流傳類似人販子拐帶手法，提醒樓主小心。（AI生成圖片）

網民震驚 憂拐帶提醒小心

網民看過帖文直呼恐怖，「小朋友都已經咁㗎啦，恐怖」、「最令人心寒，咁細個就咁，大個點算」，又認為不應給予金錢，「妳畀咗2蚊佢，係鼓勵佢繼續咁做」。亦有網民指該男童疑似在觀塘出沒，「係咪觀塘地鐵站啊？ 因為嗰日喺觀塘站又係有個大陸細路都叫我請佢食飯，話佢好餓但佢阿媽返緊工」。

然而也有網民想起曾流傳類似人販子拐帶手法，提醒樓主小心，「表弟？佢一陣搞咗啲麻煩嘢走咗去，妳就出事喇，對方：你係佢表姐嘛，佢偷咗我嘢，而家唔見咗人，妳賠返畀我，一定要提防」、「啊……其實要小心啲，上面好多拐人走嗰陣都係扮親戚，你以後唔好見小朋友就放低戒心，雖然目前香港都安全概……嗯」、「小心啲，有啲會癲到叫你同佢合照，然後可能會有個男性大人過嚟拉住你走，如果你反抗然後其他人過嚟救你或者了解下情況嘅話，佢哋有機會會周圍同人講你係佢家姐或者媽媽，然後等佢哋放下戒心，就諗住唔插手人哋家事咁樣」、「今次係兩蚊就算了……佢後邊亂咁認你做表姐都係驚你有人身安全問題」。