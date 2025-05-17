天水圍新騙案？鄉音女跌這東西叫撿起　目的細思極恐　港女：好驚

【細思極恐】路上的東西不要亂撿。有港女於社交平台發文，指經過天水圍天瑞商場中國銀行外面自動櫃員機（ATM）時，聽到後面有跌東西的聲音，接着1名有口音中年女人向她表示「妳跌咗嘢呀！」。港女不虞有詐撿起散落地上的白色卡片，發現印有紅色福字，感覺詭異，於是掉回地上，詎料中年女人突然表示這些卡片「係我㗎喎，點解咁奇怪我啲嘢會跌咗喺地下嘅」，隨後撿起所有卡片。回到家後，樓主愈想愈害怕，遂發文求助，「愈諗愈驚，仲要係白紙紅字嘅福，好詭異。好肯定佢一定係專登，大家知唔知條中女背後目的係做咩？好驚呀」。



帖文引來網民熱議，直呼「恐怖」。也有不少網民拆解背後「心寒」原因，提醒不是自己的東西不要亂撿，「搶福……轉禍、轉病，將唔好嘅嘢，故意整落地，引人腳踩或手撿」；但亦有網民認為「迷信嘢，不信則無，百無禁忌」。



路上的東西不要亂撿。（AI生成圖片）

「細思極恐，防人之心不可無」。該港女於5月12日（星期一）在社交平台Threads發文，指當日經過天水圍天瑞商場中銀外面自動櫃員機，突然聽到後面有「跌嘢聲」，有1名穿白色衫戴白色口罩中年女人，用有口音的廣東話向她說「靚女，妳跌咗嘢呀」。

口音中年女指「妳跌咗嘢」 港女撿起大驚

樓主轉頭看到有幾張白色卡片散落一地，猶豫之際中年女子再指着卡片說「係妳㗎，係妳跌㗎」。樓主聞言不虞有詐，撿起其中2張卡片，反轉發現印有「紅色福字」，大感驚訝，「嗰下感覺有啲詭異。然後我有啲驚，即刻掉返喺地下，皺晒眉咁望住條中女話唔係我個喎」。

詎料接下來更恐怖！樓主表示，該中年女子突然說「係我㗎喎，點解咁奇怪我啲嘢會跌咗喺地下嘅……好奇怪喎好奇怪……」，隨後撿走所有卡片。

事發地點為天水圍天瑞商場中銀外面自動櫃員機。（Google地圖）

口音中年女突撿走所有卡片 港女愈想愈詭異

回到家中，樓主愈想愈心驚，遂發文向網民求助，「明明條中女一開頭好肯定話啲卡片係我跌，跟住最後又認返自己跌仲執返……唔知條中女點解要咁做，但諗起背脊都有少少涼。諗起中國嗰啲傳統習俗，叫人唔好亂執嘢，我而家好後悔自己手多多，愈諗愈驚，仲要係白紙紅字嘅福，好詭異。雖然唔知條女咁做有咩目的，但我好肯定佢一定係專登，大家知唔知條中女背後目的係做咩？好驚呀」。

網民直呼「恐怖」，估計中年女人可能是想「搶福」。（threads）

網民：似係搶運 籲勿亂撿東西

網民看過帖文議論紛紛，直呼「恐怖」，「So scary……」。也有不少網民拆解背後「心寒」原因，提醒不是自己的東西不要亂撿，「搶福，婚禮時，新人入場一刻，有人着紅衫，衝出嚟打橫行，截咗一對新人喜氣福運。呢個情況類似。轉禍、轉病。將唔好嘅嘢，故意整落地，引人腳踩或手撿」、「妳掂過嘅福字，即妳嘅福運，被她拿走了」、「如果係冥婚妳就仲大鑊，所以下次唔好亂掂嘢啦」、「同妳講，佢用呢種手段搶人福氣係唔會搶得到，不過安全起見妳都係用碌柚葉水洗一洗身辟邪好啲」、「不要好奇，不是自己啲嘢千萬不要摸」。樓主回覆「唔好嚇我呀，真心驚」。

不過亦有網民指出，「迷信嘢，不信則無，百無禁忌」、「唔好迷信啦，信則有、不信則無，妳反而應該提醒自己下次唔好手多多，一陣間遇着碰瓷黨，屈妳偷嘢，或者整爛佢啲嘢要賠錢，妳仲麻煩 」。