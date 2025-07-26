色魔隨機向17歲高中女生問路！伺機勒頸性侵圖殺害　終極判刑曝光

台灣發生隨機性侵和企圖謀殺案。花蓮縣1名男子晚上見到1名17歲高中女生獨自踏單車，假裝向對方問路時，趁她毫無防備之際，徒手勒住其頸部，繼而性侵得逞。淫狼事後用電纜線塑膠保護皮緊勒女生頸部，企圖殺人滅口，女生當場苦苦哀求，惡狼才肯罷手。



犯人其後落網，案件經過3次審理，最高法院近日裁定「強制性交」和「殺人未遂」罪名成立，被告判囚15年，案件定讞。



受害人慘遭性侵，而且險被殺害，苦苦哀求才保住性命。（AI生成圖片）

假裝問路截停女生性侵

台媒於今年7月報道，受害人是就讀高中二年級的17歲女學生，案發2023年4月27日晚上7時許，涉案陽姓男子駕駛電單車駛經花蓮縣新城鄉附近時，見到女生獨自踏電動單車車，陽男於是駕車尾隨攔截對方先假裝問路，趁女生停車時，陽男隨即露出狼相，徒手勒住少女頸部，繼而強拉她到附近草叢內性侵。

企圖殺人滅口

為了避免獸行曝光，陽男訛稱要找地方讓受害人清洗身體，要求她乘坐其電單車，繼而將她載到嘉里村保安宮天公廟附近河堤暗渠，抵達後，陽男取起附近1條電纜線塑膠保護皮，走到女生後方位置，從後勒住其頸部，繼而猛力向上拉扯，導致她呼吸困難、暈眩、癱軟在地，以及眼鼻出血。陽男再就地取材，打算用磚石擊斃女生，她見狀哀求陽男勿施毒手，陽男最終停手，放女生一條生路。

涉案陽姓男子被判囚15年。（AI生成圖片）

受害女生︰有種要死掉的感覺

陽男為避免女生報警，要求她告知手機號碼、地址、家庭成員情況、就讀學校和年級。女生脫身後立即報警求助，醫生確定其頸部有勒痕、擦傷和瘀青，額頭和臉頰雙側有皮下出血，雙側眼結膜出血、流鼻血、雙手雙膝擦傷，以及泌尿道感染。女生協助調查時表示，自己當刻「有種要死掉的感覺」，覺得陽男並非恐嚇，「是有心讓我死」。

最高法院終極裁決囚15年

案件經過3次審理，男被告聲稱心情不佳而犯案，法官每次都斥責被告在路上隨機挑選獨自路過、毫無防備的陌生女子下手，行為嚴重影響社會治安，犯罪手段和情節都不容輕縱，裁定「強制性交」和「殺人未遂」罪名成立，2次被判囚15年，被告不服上訴，卻遭最高法院駁回，維持原判。

（綜合）