日公務員成「電車癡漢」！15歲女高中生遭性侵18分鐘　政府有回應

這不是成人電影情節，而是現實中的風化案！日本1名42歲公務員於深夜時份放工乘搭電車，其間見到1名15歲女高中生在車廂內入睡，竟趁附近無人之際伸出狼爪，摸女生大腿和其他身體部位，獸行持續大約18分鐘，受害人嚇到驚醒過來，翌日報案。



警方經調查後，以涉嫌「不同意性交」罪名拘捕涉案男子，他亦坦承罪行，警方繼續調查案件內地。當地政府證實事件，表示將會從嚴處理。



涉案男子見到見到1名15歲女高中生在車廂內入睡，竟摸其大腿和其他身體部位，獸行持續大約18分鐘。（AI生成圖片）

被捕男子在市政府工作20年

日媒於今手7月報道，被捕男子木曾俊也目前42歲，在滋賀縣守山市上下水道事業所施設工務課工作大約20年，擔任係長一職，屬於公務員體制內。

伸手觸摸女學生大腿和其他身體位置

案發於5月15日晚上約10時，木曾下班後乘搭JR嵯峨野線在京都市嵯峨嵐山站乘搭列車，列車當時往南丹市方向開出，其間他坐在雙人座位上，見到坐在旁邊的15歲女高中生正在打瞌睡，遂趁附近無人，伸手觸摸對方大腿和其他身體位置，過程持續約18分鐘。

受害人當場驚醒 翌日報警

受害人隨即驚醒，當時沒有報警或向職員求助，到了翌日（16日）她向學校反映事件，在父親的陪同下報案，她形容當時「被嚇得叫不出聲來」。

受害人當時不敢向外求助，翌日才報警。（AI生成圖片）

被捕男認罪

木曾事後繼續上班，而警方翻查閉路電視片段而鎖定其身份，其後以涉嫌「不同意性交」罪名將他拘捕。接受調查期間，木曾承認罪行，聲稱「有些事情我記得，有些事情我不記得了，但我記得摸過她的小腹」，警方目前正在調查是否尚有其他受害人。

市政府強調從嚴處理

守山市政府表示，對於市政府工作人員被捕一事深感遺憾，警方目前正在調查案件，市政府強調將會嚴厲跟進事件。

（綜合）