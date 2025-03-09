電騙？騙徒扮內地地鐵職員講出個人資料　港女聞1句更驚：黐線

市民真的要小心提防騙徒！有港女於社交平台發文，指近日接獲1名自稱是深圳地鐵公司職員來電，對方不但能說得出她的中英文全名，甚至連她畢業於哪間大學都知道，故稱「大佬有無咁黐線？」。她之後用英文和對方溝通，擾攘一輪後疑似騙徒掛斷電話，對事件直言「極度恐怖」，並提醒他人「無咩事大家唔好亂聽呢啲電話」。



許多網民分享曾遇電騙經歷，「不停打嚟叫得出我全名，最恐怖我幾年前改過名同電話，佢叫嘅係我舊名」、「（講得出）全名，身份（證）都試過，顯示為深圳某機構打嚟」。有留言覺得個人資料泄露或許和社交平台有關，「係咪facebook或ig有寫邊間大學？」，因而感嘆「勁黐線好赤裸，KK園最強資料庫」。



3月6日，港鐵軌道交通（深圳）有限公司發聲明稱，近日接獲多名市民舉報，有不法分子冒充港鐵（深圳）公司工作人員詐騙，公司對此強烈譴責並已報案，提醒市民若接到此類可疑電話，請保持警惕，切勿輕信。



有港女接獲懷疑騙徒來電，竟能說出她中英文全名，以及曾就讀大學，故稱「大佬有無咁黐線？」。（示意圖／資料圖片）

疑騙徒假冒內地地鐵職員致電 講出中英文全名

「都知唔係咩好嘢，即管聽一聽」，該港女在threads帳號上傳照片，指日前接獲來自廣東深圳市的電話，她接聽後疑似騙徒竟然能說出其姓氏，「請問是林小姐嗎？」，又自稱是深圳地鐵公司職員來電。樓主於是詢問對方所謂何事，但對方想要再次確定其姓氏，更說得出她全名，「不是林XX小姐嗎？」，她錯愕下選擇「轉Channel」應對，以英文和對方溝通，「Who are you（你是誰）？」。

事主接獲來自廣東深圳的電話，疑似騙徒自稱是深圳地鐵公司職員。（threads圖片）

疑似騙徒聽到英文先是質疑「你不會說中文嗎？」，之後又要求樓主「Can you speak Chinese（你可以說普通話嗎？）」，樓主於是回覆「Why I need to speak in Chinese？We say Cantonese（為什麼我要說普通話，我們說的是廣東話）」。

疑似騙徒能說出樓主多項個人資料

該疑似騙徒即時向旁邊「同黨」求助，對方嘗試以英文確認樓主身份，「Are you Miss Lin（你是林小姐嗎）？」，然後又詢問她是否畢業於香港教育大學。樓主聞言甚為驚訝，「大學都講埋，大佬有無咁黐線？」，她之後索性「耍太極」，繼續用英文反問對方「Who are you（你是誰）？」，雙方擾攘一輪，疑似騙徒看似不耐煩，主動掛斷電話。

事主形容：極度恐怖 勸他人小心留意2件事

樓主事後於帖文形容「極度恐怖」，疑似騙徒不但說出她的中英文全名，更說出曾就讀學校，故勸籲他人「無咩事大家唔好亂聽呢啲電話」。她又指，現今外出用餐不時需要用電話掃描二維碼點餐，或使用手機下載應用程式時，多數人會不假思索「確定晒啲私人條款」，盼大眾小心留意條款，「私隱嘅嘢話咁易就泄漏晒出去」。

當騙徒說出事主畢業自哪所大學時，她驚訝不已，稱「大佬有無咁黐線？」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民驚訝：KK園最強資料庫

網民紛紛留言，分享遇電騙經歷，「（講得出）全名，身份（證）都試過，顯示為深圳某機構打嚟」、「不停打嚟叫得出我全名，最恐怖我幾年前改過名同電話，佢叫嘅係我舊名」、「無咩事唔好淘寶，每次一淘寶嗰排特別多詐騙電話」、「勁黐線好赤裸，KK園最強資料庫」。有留言估計或許是社交平台惹禍，「係咪facebook或ig有寫邊間大學？有機會買咗個人資料，如中英文名、電話號碼」，並提醒樓主「呢條threads你講咗畀全部人知你貴姓同邊畢業」。

有網民分享曾被騙徒電話「轟炸」的經曆。（threads圖片）

網民傳授對付騙徒各項方法

有人則教授對付騙徒的方法，「自從收到叫出我中文全名嘅電話之後，為免令自己不安，喺電話度set咗『陌生來電靜音』」、「我試過1個鐘內，收到同一個電話號碼打30個詐騙電話嚟，我直接攞個鐵煲同埋2隻鐵叉狂打」、「我試過唔肯收線，煩咗佢20分鐘，最後佢cut線」、「曾有同事用5分鐘普通話小佢哋，問點解有資料」。不過有人就覺得不應和騙徒有過長的交流，「最好快啲收線，小心佢錄你音，之後train個AI出嚟扮你」。

（threads＠mandylamm）