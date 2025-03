電騙？騙徒扮內地地鐵職員講出個人資料　港女聞1句更驚：黐線

市民真的要小心提防騙徒!有港女於社交平台發文,指近日接獲1名自稱是深圳地鐵公司職員來電,對方不但能說得出她的中英文全名,甚至連她畢業於哪間大學都知道,故稱「大佬有無咁黐線?」。她之後用英文和對方溝通,擾攘一輪後疑似騙徒掛斷電話,對事件直言「極度恐怖」,並提醒他人「無咩事大家唔好亂聽呢啲電話」。



許多網民分享曾遇電騙經歷,「不停打嚟叫得出我全名,最恐怖我幾年前改過名同電話,佢叫嘅係我舊名」、「(講得出)全名,身份(證)都試過,顯示為深圳某機構打嚟」。有留言覺得個人資料泄露或許和社交平台有關,「係咪facebook或ig有寫邊間大學?」,因而感嘆「勁黐線好赤裸,KK園最強資料庫」。



3月6日,港鐵軌道交通(深圳)有限公司發聲明稱,近日接獲多名市民舉報,有不法分子冒充港鐵(深圳)公司工作人員詐騙,公司對此強烈譴責並已報案,提醒市民若接到此類可疑電話,請保持警惕,切勿輕信。



有港女接獲懷疑騙徒來電,竟能說出她中英文全名,以及曾就讀大學,故稱「大佬有無咁黐線?」。(示意圖/資料圖片)

疑騙徒假冒內地地鐵職員致電 講出中英文全名

「都知唔係咩好嘢,即管聽一聽」,該港女在threads帳號上傳照片,指日前接獲來自廣東深圳市的電話,她接聽後疑似騙徒竟然能說出其姓氏,「請問是林小姐嗎?」,又自稱是深圳地鐵公司職員來電。樓主於是詢問對方所謂何事,但對方想要再次確定其姓氏,更說得出她全名,「不是林XX小姐嗎?」,她錯愕下選擇「轉Channel」應對,以英文和對方溝通,「Who are you(你是誰)?」。

事主接獲來自廣東深圳的電話,疑似騙徒自稱是深圳地鐵公司職員。(threads圖片)

疑似騙徒聽到英文先是質疑「你不會說中文嗎?」,之後又要求樓主「Can you speak Chinese(你可以說普通話嗎?)」,樓主於是回覆「Why I need to speak in Chinese?We say Cantonese(為什麼我要說普通話,我們說的是廣東話)」。

疑似騙徒能說出樓主多項個人資料

該疑似騙徒即時向旁邊「同黨」求助,對方嘗試以英文確認樓主身份,「Are you Miss Lin(你是林小姐嗎)?」,然後又詢問她是否畢業於香港教育大學。樓主聞言甚為驚訝,「大學都講埋,大佬有無咁黐線?」,她之後索性「耍太極」,繼續用英文反問對方「Who are you(你是誰)?」,雙方擾攘一輪,疑似騙徒看似不耐煩,主動掛斷電話。

事主形容:極度恐怖 勸他人小心留意2件事

樓主事後於帖文形容「極度恐怖」,疑似騙徒不但說出她的中英文全名,更說出曾就讀學校,故勸籲他人「無咩事大家唔好亂聽呢啲電話」。她又指,現今外出用餐不時需要用電話掃描二維碼點餐,或使用手機下載應用程式時,多數人會不假思索「確定晒啲私人條款」,盼大眾小心留意條款,「私隱嘅嘢話咁易就泄漏晒出去」。

當騙徒說出事主畢業自哪所大學時,她驚訝不已,稱「大佬有無咁黐線?」。(《愛回家之開心速遞》劇照)

網民驚訝:KK園最強資料庫

網民紛紛留言,分享遇電騙經歷,「(講得出)全名,身份(證)都試過,顯示為深圳某機構打嚟」、「不停打嚟叫得出我全名,最恐怖我幾年前改過名同電話,佢叫嘅係我舊名」、「無咩事唔好淘寶,每次一淘寶嗰排特別多詐騙電話」、「勁黐線好赤裸,KK園最強資料庫」。有留言估計或許是社交平台惹禍,「係咪facebook或ig有寫邊間大學?有機會買咗個人資料,如中英文名、電話號碼」,並提醒樓主「呢條threads你講咗畀全部人知你貴姓同邊畢業」。

有網民分享曾被騙徒電話「轟炸」的經曆。(threads圖片)

網民傳授對付騙徒各項方法

有人則教授對付騙徒的方法,「自從收到叫出我中文全名嘅電話之後,為免令自己不安,喺電話度set咗『陌生來電靜音』」、「我試過1個鐘內,收到同一個電話號碼打30個詐騙電話嚟,我直接攞個鐵煲同埋2隻鐵叉狂打」、「我試過唔肯收線,煩咗佢20分鐘,最後佢cut線」、「曾有同事用5分鐘普通話小佢哋,問點解有資料」。不過有人就覺得不應和騙徒有過長的交流,「最好快啲收線,小心佢錄你音,之後train個AI出嚟扮你」。

(threads@mandylamm)