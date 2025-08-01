大喜屋放題剩整桌食物！被疑「腳臭」趕客？　網民籲體諒員工休息

放題任吃也要量力而為，以免導致浪費食物！早前有網民上傳影片到社交平台，指在銅鑼灣日式放題店「極尚大喜屋」用餐期間，發現對面食桌有食客剩下整桌食物未享用就離座，造成浪費，網民們看片後認為這種「大嘥鬼」行為不妥，紛紛留言批評。隨着網民深入討論，有人就翻出早前有其他食客在旺角「極尚大瀛喜」分店用餐時，發現有數名員工「落場」（即中午休息時段）時，脫去水鞋在用餐區梳化休息，並將兩店串聯起來，懷疑員工「臭腳味趕客」。有不少網民認為落場休息「好正常」，籲網民體諒，而且屬不同分店，不應混為一談。



《香港01》已就事件向大喜屋飲食集團查詢，正等候回覆。該集體早前曾回應其他傳指員工落場及食客浪費食物事件發生在不同時段及分店，當中「員工脫鞋休息」發生於7月13日（星期日）下午2時許的下午茶時段，當時附近食客已陸續離開，而該時段大部分員工已落場，員工沒有仔細留意四周環境下在梳化位置休息。店方未來將規劃設定特定位置予員工休息，並將督促員工們不要除鞋影響衛生。



近日有網民到日式放題餐廳用餐，其間發現對面食桌有食客剩下整桌食物未享用就離座。（Threads）

該名網民於7月22日在社交平台Threads上傳影片，指在銅鑼灣日式放題店「極尚大喜屋」見到對面桌的食客剩下大量食物在桌上就離開，並批評「好X差，對面嗰個人已走」。

剩下整桌食物引爭議

從影片可見，該桌食客已離座，惟桌面仍剩下多碟食物包括壽司、刺身、小吃及鍋物等。而樓主續指該名食客點了許多東西卻未能吃完，「食唔晒，佢食咗好耐了」、「係放題嚟，佢係好浪費」。

食客已離座，惟桌面仍剩下多碟食物包括壽司、刺身、小吃及鍋物等。（Threads）

網民斥浪費食物：人品問題

不少網民都批評該枱食客「眼闊肚窄」高估食量造成浪費，「嘩，浪費剩返咁多嘢嘅」、「放題勁多人食剩，食剩咁多係人品問題」、「好唔好食已係題外話，而家生意難做，咁樣嘥店家食物係好折墮，損人不利己」。另有網民就指不時見到類似情況，「有啲X街攞一大堆嘢食打完卡就唔X食」、「見過隔離都係咁，睇住對情侶明明仲有勁多未食都仲叫，然後好早走咗，就成台好似你張圖咁」。

網民留意另有食客抱怨員工場內脫鞋

而隨着網民關注度上升，有網民就聯想到早前其他網民上傳至facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」的帖文，帖文中有食客投訴於同屬大喜屋飲食集團的旺角「極尚大瀛喜」分店用餐時，發現有數名員工脫去水鞋，只穿襪或赤腳躺在用餐區梳化上休息，彼時尚有其他食客在店內用餐。有網民將兩件事聯繫一起，故問樓主所遇到的該桌食客「係咪俾臭腳味攻走咗」，而樓主則回應「笑死，好驚，銅鑼灣店應該冇事嘅」，否認當日有腳臭味。

另外，不少網民認為員工落場休息並無不妥，「其實在飲食服務行業來講呢啲下午落埸2小時休息時間好普遍」、「人哋落場休息一下，要搵食啫、好正常」、「唔瞓公司瞓邊？落場休息唔通要人瞓地下？」。

另有網民投訴於同屬大喜屋飲食集團的旺角「極尚大瀛喜」分店用餐時，發現有數名員工脫去水鞋，只穿襪或赤腳躺在用餐區梳化上休息。（Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）

有網民聯繫兩則事件，故問樓主所遇到的該桌食客「係咪俾臭腳味攻走咗」，而樓主則回應「笑死，好驚，銅鑼灣店應該冇事嘅」，否認當日有腳臭味。（Threads）

（Threads@tsz.yannie、Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）