夫婦合謀騙情夫$135萬扮買樓　爆夫犯案時不知妻出軌　同捱告慘了

出軌加詐騙！新加坡一對夫婦被控合謀詐騙情夫，騙取他22萬新元（約135萬港元）作為購買7個單位的訂金。事緣涉事人夫曾任房屋經紀，透過妻子向受害人設計行騙，聲稱發展商向經紀以折扣價出售滯銷單位，將物業轉手可賺逾171萬新元（約1,050萬港元）。不過，案發時人夫並不知道妻子和受害人出軌，而受害男子遲遲未收到投資回報，最終和人妻分手後才報警揭發案件。



夫妻日前共謀欺騙罪成，分別判監2年4個月及2年1個月，人夫更要向受害人賠償21萬新元（約129萬港元）。



男被告王志偉控共謀欺騙罪成，判監28個月。（網上圖片）

女被告鄭美玲和受害人有婚外情，同樣共謀欺騙罪成，判監25個月。（網上圖片）

女被告與受害人有4年婚外情

外媒報道，49歲女被告鄭美玲及50歲被告王志偉被控共謀欺騙罪，2人案發後仍保持夫妻關係。王男在1999年至2006年期間任職房屋經紀，其後改當散工，鄭女是家庭主婦。48歲受害男子是鄭女的情夫，雙方早於2010年認識，2014年至2017年發展婚外情，案發時王男並不知道妻子出軌，但受害人知道王男是鄭女的丈夫。

聲稱投資利潤可達171萬新元

案情指，2015年9月，鄭女受丈夫指使，告訴受害人物業市場不景，但有發展商願以折扣價出售賣不出的公寓單位，對象只限房屋經紀。她順勢解釋自己丈夫曾當房屋經紀，故可將資金轉給她，由她交予丈夫門口購入單位，又保證單位日後可以更高價格賣出，3個月就有回報，利潤可逾171萬新元。

案發時男被告並不知道妻子和受害人有染，但受害人知道男被告是情人的丈夫。（《夫婦的世界》劇照）

受害人聽信鄭女計劃，並於該年9月至11月，合共將22萬新元當作訂金，買入7個公寓單位，王男只向受害人提供一些手寫紀錄及發出7個物業的購買選擇權表格的截圖。

直至翌年1月，鄭女仍未交代投資回報，受害人起疑下質問鄭女，惟未獲正面回應，至 2017年3月2人分手，受害人去到2019年才報警。涉案夫婦被控共謀欺騙罪，捱告後至今只賠了1萬新元。

姦夫和女被告分手後，事隔2年決定報警。（《夫婦的世界》劇照）

律師求情希望免賠償

夫婦日前被判罪成，被告律師希望法官分別判2人14個半月和10個半月的監禁，同時不要頒令強迫賠償。法庭最終決定判夫妻分別入獄2年4個月及2年1個月，男被告要賠償21萬新元。

（綜合）