變態男屢猥褻貓咪兼欺凌智障同學　1原因證據確鑿　捱告下場曝光

新加坡發生男子猥褻貓咪案。當也1名年輕男子回家時，見到鄰居愛貓在屋外走廊，竟然向貓咪伸出狼爪多次猥褻，過程被閉路電視拍下，其獸行在證據確鑿下曝光；另外，該男子更有毆打患有輕度智障和自閉症的男同學等違法行為，全部一併被追究，共被控6項罪名。被告承認部份罪行，遭法官判處要接受18個月緩刑監視，同時頒下「限足令」和要求進行70小時的社區服務令。



遭男子多次猥褻的貓咪「亞倫」，經獸醫檢查後，確認身體沒有受傷。（網上圖片）

寵物貓喜歡外出嬉戲 在家附近流連

當地傳媒於今年7月報道，男貓主伊斯瑪（譯音）住在武吉班讓（Bukit Panjang）信佳路1間組屋，與妻子共飼養了4隻貓咪，其中1隻灰啡色條紋雄貓叫作「亞倫」，案發時大約12歲，由於亞倫喜歡外出嬉戲，所以他們任由愛貓在屋外附近流連。

被告長期欺凌同學

現年20歲的男被告是伊斯瑪的鄰居，他於2022年起和1名患有輕度智障和自閉症的男同學同班，卻在校內長期欺凌對方，包括辱罵、毆打和威脅。同年11月，被告不滿對方上堂時將頭挨在1名同學的背囊上，事後尾隨對方到廁所狠摑1巴，受害男同學擔心被報復，所以不敢求助。直到2023年，受害人父親發現被告曾經傳送恐嚇訊息給兒子，決定報警處理。

閉路電視拍下被告猥褻貓貓的犯案過程，成為確鑿證據令他入罪。（AI生成圖片）

被閉路電視拍下猥褻鄰居貓咪

至2023年4月8日凌晨1時許，被告和朋友外出後回家，在屋內見到貓貓亞倫在底層走廊，便上前與貓玩耍，起初只是撫摸和餵貓，但當亞倫進食時，被告一時產生性衝動，確認四下無人後，多次猥褻亞倫。亞倫表示反感立刻避開，雖然被告事後離開，但整個過程被鄰居的閉路電視拍下。

閉路電視拍下罪證

鄰居驚悉事件，將影片交給伊斯瑪，伊斯瑪在社交媒體發布影片緝兇，警方經跟進後確認被告身份，在事發3天後將他拘捕。

法官判處被告接受18個月緩刑監視，同時必須進行70小時的社區服務令，晚上10時到翌日早上6時不得外出，被告母親必須簽保5,000新加坡元（約2.9萬港元）。（AI生成圖片）

法官判處接受18個月緩刑監視

連同欺凌同學和其他案件，被告被控6項罪名，包括蓄意傷人、在公共場所做出猥褻行為，以及偷竊，法官下令媒體不得報道任何可以洩漏被告身分的資料，包括姓名。被告今年5月承認其中3項罪名，法官7月11日判處被告接受18個月緩刑監視，同時必須進行70小時的社區服務令，晚上10時到翌日早上6時不得外出，被告母親必須簽保5,000新加坡元（約2.9萬港元），以確保被告行為良好。

貓主希望被告改過自新

伊斯瑪事後受訪表示，亞倫當時經獸醫檢查後，確認身體沒有受傷，希望被告汲取教訓，接受輔導後別再重犯。

（綜合）