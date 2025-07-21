網購墮胎藥！22歲女服藥後痛到躺地廁所誕嬰　女嬰不治死因成謎

今時今日網購大行其道，但如果涉及藥物，千萬別故亂購藥服用！新加坡1名22歲女子懷疑自己未婚懷孕，但她嫌墮胎費用太高，所以在網上購買墮胎藥，服用後感到下腹疼痛，以為需要大解，豈料她痛到躺地，並在廁所內產下女嬰。嬰兒送院搶救無效不治，但死因不明，驗屍官裁定案件為懸案。



女生懷疑自己懷孕，其後在網上購買墮胎藥。（AI生成圖片）

月事沒有再來 疑已懷孕

當地媒體於今年7月報道，22歲女嬰母親於2023年8月和同齡男友交往，他們每月都會性交2至3次，但並非每次都會使用安全套。女生最後1次在2024年4月，之後月事沒有再來，她擔心自己已懷孕，於是告知男友，但對方並不在意。

嫌墮胎費用太高 網購墮胎藥

同年年中，女生購買驗孕棒進行檢測，雖然結果顯示是陰性，但她發現自己發福，繼續懷疑自己懷孕，但她沒有勇氣再次進行檢測。到了6月底，她向婦產科診所諮詢，了解求診和墮胎等費用，發現費用太過昂貴，所以一度作罷。翌月她在馬來西亞網站上發現墮胎藥，售價大約150新加坡元（約890港元），於是進行網購。

女生網購墮胎藥後，按照指示服食。（AI生成圖片）

服藥後腹痛到躺地 廁所誕嬰

到了同年7月15日凌晨1時許，女生依照指示，先吞下4顆藥丸，6小時後再服用剩餘4顆。服藥後她感覺有少許發燒，昏昏沉沉睡到同日下午4時許，並且有經痛感覺。到了下午5時許，她開始感到腹痛，還以為自己要大解，於是前往廁所，卻痛到躺在地上，只好向母親求助。母親見狀要求鄰居幫手，女生隨後在廁所內產下女嬰。

女嬰送院不治

救護員接報到場，發現女嬰沒有呼吸和脈搏，隨即將她送往醫院進行搶救，女嬰同晚7時24分證實不治。

女生痛到躺地，隨後在廁所內誕嬰。（AI生成圖片）

鄰居指嬰兒沒有反應

由於女嬰死因不明，所以驗屍庭進行死因研訊，女生指出，當時見到女嬰抽搐數下，而且發出聲音，但母親不記得女嬰是否有出聲，鄰居則指女嬰當時沒有郁動或發生哭聲。根據驗屍報告，女嬰估計已經29周至33周大。

法官裁定懸案 女生遭警方嚴厲警告

驗屍庭法官指出，女生服用的藥物可能對身體造成影響，但由於藥物包裝已遭丟棄，而且無法聯絡賣家，無法判斷藥物成份，女嬰的毒物分析報告中也沒有驗出墮胎藥物，女生服藥與分娩可能有時序關係，但無法確定是藥物導致她提早分娩，驗屍報告亦顯示，女嬰沒有任何致命傷勢，也沒有發現可能導致她死亡的疾病。法官裁定女嬰死因不明，將是次案件列為懸案。據了解，女生涉嫌觸犯企圖墮胎罪名，被警方給予嚴厲警告。

（綜合）