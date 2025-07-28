內褲大盜！光頭男狂偷底褲胸圍性感睡衣　稱純收藏未用作做這2事

內褲大盜的說話可信嗎？泰國有女性宿舍早前接連有女性被偷走內褲胸圍，警方調查後發現是1名到訪當地辦寺廟節日遊樂園的光頭男職員所為，在其房間內搜出多達55件內褲、胸圍、性感睡衣。疑犯坦承偷竊內衣，因即將離開武里南府，未料會被捕，但他強調自己單純是想收集紀念品，從未聞過偷來的內衣物，亦沒有利用贓物作自慰等猥褻行為，但警方並未採信。



警方搜查疑犯房間，發現大批失竊的內衣物。（網上圖片）

泰媒報道，武里南府警方日前接連收到多名女性報案，稱放在宿舍晾曬的內衣物翼而飛，警方翻查閉路電視，發現是1名來打工的外地男子偷走，疑犯是隔寺廟遊樂園的職員。

警方搜查疑犯房間，發現大批失竊的內衣物。（網上圖片）

閉路電視拍到疑犯戴帽及用毛巾掩住口臉犯案。（網上圖片）

搜出55件內褲胸圍性感睡衣

警方在疑犯的房間內搜出28條女性內褲、25個胸圍、2件性感睡衣，展示大批贓物。被捕的32歲男子光頭，頭上有紋身，他來自烏隆府，跟隨僱主在多個寺廟開設節日遊樂園，故日常會四處工作。今年7月初，團隊到案發地區舉辦活動，疑犯平日會睡在寺廟，承認下班後凌晨曾2度潛入寺廟附近的女性宿舍偷衣物，行動時會戴上黑色帽子及用毛巾蒙面，沒料到會仍被警員認出，原計劃活動完結就離開武里南府，以為可逍遙法外。

被捕的男子光頭，頭上有紋身，他堅稱偷取女性內衣作收藏用，從沒有聞或用贓物自慰。（網上圖片）

疑犯堅稱未「聞」過及用於自慰

疑犯強調自己只是有收集癖，將內衣和胸圍視作收藏品作紀念，從未聞過偷來的內褲，更不可能用來自慰。警方不相信疑犯的供詞，並會以夜間盜竊罪起訴他，罪成最高可判監5年及罰款1萬泰銖（約2,400港元）。

（綜合）