碰瓷黨！自斷手指扮車禍受傷　詐騙團1原因落網　法院揭犯案手法

碰瓷手法層出不窮！内蒙古包頭市有肖姓司機駕三輪車和1輛共享單車相撞，車上2人倒地，其中1人更手指骨折入院，肖男在醫院遇上傷者「親屬」，頓時覺得對方「熟口熟面」，想起這次車禍的流程和5個月前1次「交通事故」，「地點、肇事者、受傷者、傷情」完全一樣，馬上報警。執法人員發現，電動車上2人和「親屬」是1個碰瓷集團，1年內在全國多個省市作案33次，均是在「車禍」發生前先自斷手指扮受傷，已成功騙取逾54萬人民幣（約59萬港元）。



「阿雲」送院照x光，發現右手中指骨折。 （網上圖片）

誤撞電動車致1男子中指骨折

內媒報道，內蒙法院日前審理1宗碰瓷團伙詐騙案，案情指，2024年3月，肖姓男子在包頭市內駕三輪車和1輛共享電動車相撞，車上2名男子阿龍及阿雲（化名）倒地，阿雲自稱右手手指受傷入院，經X光檢查發現右手中指骨折。

「家屬」熟口熟面揭遇碰瓷黨

肖男待在醫院等消息時，1名叫阿祥的男子趕至，自稱是阿雲的家屬，想和肖男討論賠償。不過，肖男一見阿祥的樣子有似曾相識的感覺，頓時想起5個月前發生同樣的車禍事件，而當時那名「傷者」的家屬，同樣是阿祥，2次「車禍」的事發地點、肇事者、傷者，甚至是傷情竟然都一樣，認定遇上碰瓷黨，馬上報警。

調查人員發現，3人在各省市用同樣手法碰瓷詐騙33次。（網上圖片）

騙徒「車禍」前自斷手指

法院調查發現，3名男子是1個跨省碰瓷團伙，2023年4月至2024年3月，阿祥、阿龍、阿雲組成碰瓷集團，專門找無保險的三輪車當目標，先由阿祥或阿龍駕車故意迫停目標人物的三輪車，而阿雲則提前在「車禍」發生前自行折斷手指，後以受傷為由索賠，誘導受害人因怕麻煩或擔心承擔責任，而同意一次性賠償，他們還會向受害人提供收據，保證不會再追究責任。

犯人會為受害人提供收據，保證收錢後不再追究。（微博圖片）

分贓比例明確 「斷手」分30％

3人在1年內已走遍全國多個省市，犯案33次，騙了合共54萬人民幣，成員間會依「駕車」、「斷手」、「談判」、「談判」、「老闆」等「工種」設立明確分贓比例，為斷手30％、駕車20％、談判20％、老闆30％。而老闆主要負責管理所有人的衣食住行，及決定碰瓷地點。現時3人均被判詐騙罪成，要對33宗騙案的受害人退賠所有違法所得，並需判有期徒刑，但報道未提及3人具體刑期。

網民認為3人能制定周詳計劃還有勇氣自斷手指，「有狠勁，搵個正經工作都會賺到錢啊」、「將對自己嘅狠勁兒去努力工作，日子還能過不好嘛」。

（綜合）