銅鑼灣2內地女求請食飯！遭港女拒絕後竟這樣說　網民：咁矛盾

請食飯黨再現銅鑼灣？日前有港女深夜時份於銅鑼灣下班，在港鐵站被2名內地女子截停，聲稱她們從澳門來港，沒有錢吃飯，希望她可以幫忙請吃飯。樓主之後表明「我都好窮」，不過對方竟稱「我唔係要你嘅錢，我只係想你幫我哋埋單」，她聞言即時搭扶手電梯離去，但當她回過頭看時竟然發現兩人「係咁望住我」，故驚呼「超級恐怖」。



不少網民批評2名女子「不要臉」，「正乞兒，仲要大種嗰隻，乞食都要去希慎，真係識揀」、「唔係要你錢，但想你幫佢埋單？咁矛盾都講得出」，有人覺得明顯是街頭騙案，根本毋須理會，「唔使可憐呢啲人，用半分鐘喺呢啲人身上都係浪費」。



有港女深夜在銅鑼灣下班，於街頭被2名內地女截停，並要求她請食飯。（AI生成圖片）

港女銅鑼灣港鐵站被截停 遭2內地女要求請食飯

「大家收工嗰陣小心啲」，該港女在threads帳號發文提醒，指日前晚上約11時在銅鑼灣下班，步行至港鐵站時突然遇到2名內地女子上前截停，詢問她是否在附近工作，她於是單刀直入要求對方「講重點」，兩人指向希慎廣場方向，詢問商場裏頭有什麼餐廳，然後聲稱她們從澳門來港，沒有錢吃飯，所以希望樓主可以請她們吃飯。

事主步行至港鐵站時，突然被2名內地女子截停，聲稱沒有錢要求她請食飯。（示意圖／資料圖片）

港女以「好窮」為由拒絕 2女語出驚人

樓主指「我當然無X理佢」，並向對方表明「我都好窮」，不過2名女子竟爆出驚人話語，「我唔係要你嘅錢，我只係想你幫我哋埋單」。她聞言即時搭扶手電梯離去，但當她回過頭看時發現兩人竟然「係咁望住我」，故驚呼「超級恐怖」，又藉事件提醒他人小心，「得罪講句，小心啲家人們過嚟搶錢了」，但就強調她沒有歧視內地人，對於有禮、會尊重的人士則非常樂於幫忙。

網民狠斥2名內地女「餓鬼搶食」，「乞食都要去希慎，真係識揀」。（示意圖／資料圖片）

網民斥大種乞兒：無錢學咩人過嚟香港玩

許多網民看過帖文後，紛紛斥責2名內地女子猶如「餓鬼搶食」，「笑點係『我只係想你幫我哋埋單』」、「正乞兒，仲要大種嗰隻，乞食都要去希慎，真係識揀」、「想創佢個心請佢去希慎食嘢，就算foodcourt差唔多是全銅鑼灣最貴，無錢學咩人過嚟香港玩」、「唔係要你錢，但想你幫佢埋單？咁矛盾都講得出」、「23:00仲問希慎廣場想食嘢，有夠黐線唔用腦」、「可能佢哋覺得拎唔到錢，拎到餐飯都好」。

網民認為明顯是騙案 根本不應理會

另有人覺得明顯是騙案，若然在街上遇到類似「開場白」根本不應理會，「唔好俾佢截停」、「其實唔使戴頭盔，已經係常見劇情」、「唔使可憐呢啲人，用半分鐘喺呢啲人身上都係浪費」、「同佢哋講差館飯堂有免費餐食，幫佢哋叫差佬嚟帶路」、「切勿姑息養奸！要幫都幫流浪動物」。樓主事後補充「當下我淨係想了解咩事」，「如果唔係我真係會直程問『點解我要請你？你乜水？』」。