港鐵大批男童有人「玩門」影片瘋傳！狂爆粗：X你老X 　港鐵回應

港鐵又爆玩門事件？繼早前有乘客伸腳阻止港鐵車門關上後，近日社交平台又流傳影片，一群男童在列車上高呼有人「玩門」後群起在車廂內叫囂，爆粗稱「X你老X」、「玩門好威呀」、「玩門去197（列車編號）啦」，現場又傳出疑似拍車門的聲音。網民不滿他們在車廂大聲喧嘩，又貼出網傳訊息，疑不滿港鐵的列車款式行車安排而「玩門」，「如果171/216（列車編號）入黃埔嘅話，我就唔會繼續玩佢嘅門」，令網民無奈指：「佢哋老師睇到會點？」



港鐵回覆《香港01》表示，7月23日下午，樂富站職員接獲投訴，指有乘客蓄意干擾車門運作。職員隨後在觀塘綫一列列車上發現涉事乘客，並予以口頭警告。



港鐵十分關注事件，希望公眾理解此行為不僅會影響列車正常運作，亦可能影響其他乘客。港鐵呼籲乘客如遇相關情況，應即時通知港鐵職員跟進。乘客亦應顧己及人，共同維持一個舒適安全的乘車環境。根據港鐵附例，任何人士如蓄意干擾列車車門及月台幕門運作，最高可被罰款港幣2,000元。



網傳影片拍到一群男童疑發現有人「玩門」，大聲爆粗叫囂。（Threads影片截圖）

疑再有乘客「玩門」

近日Threads及facebook群組均流傳影片，指有鐵路迷在列車內「玩門」，落車時被「大量正常鐵路迷Ｘ」、「果然係暑假，嗰班鐵路迷又喺度搞事了，今次又玩門同大聲喧嘩」。

網傳影片拍到一群男童疑發現有人「玩門」，大聲爆粗叫囂。（Threads影片截圖）

網傳影片拍到一群男童疑發現有人「玩門」，大聲爆粗叫囂。（Threads影片截圖）

男童們爆粗叫罵時，提到「玩門去197啦」。（Threads影片截圖）

男童叫囂：X你老X，玩門去197啦

影片所見，一群男童指責有乘客下車時「玩門」，但未拍下過程，多名男童大叫「X你老X」、「X你呀」、「收嗲啦」、「玩門好威呀」、「玩門去197啦」，現場又傳出拍車門的聲音。

網民指責該群乘客在車廂內大聲叫囂及爆粗，另外facebook群組亦傳出1張訊息截圖，提及「我提醒吓，如果171/216入黃埔嘅話，我就唔會繼續玩佢嘅門」。由於影片及訊息截圖都提及一些數字，「唔明，點解係要那列車」，有網民解釋，他們提及的號碼其實是港鐵的列車編號，「因為觀塘線非繁忙時間不會用M-TRAIN」，估計他們不滿列車的款式編排。