港鐵孕婦無人讓座！目擊者嘆：難怪生育率屢創新低　拍照公審惹議

讓座問題近年經常引來爭議。最近有網民在社交平台拍照公審，斥港鐵乘客沒有讓座予孕婦，直言「香港人真的不要再吹噓自己質素有多高了，好嗎？」。樓主表示早前乘搭港鐵，看到1名孕婦站着，附近有10多個坐着的乘客，「有男有女，有老有嫩」，卻沒有人理會孕婦和主動讓座，樓主不禁怒斥香港並非對孕婦而言友善的環境，「難怪生育率屢創新低」，惟其言論惹來爭議，許多人並不認



樓主表示早前乘搭港鐵，看到1名孕婦站着，附近有10多個坐着的乘客，「有男有女，有老有嫩」，卻沒有人理會孕婦和主動讓座。（Threads圖片）

斥港鐵乘客無人讓座予孕婦

樓主在Threads上發文及上載照片，表示早前他乘搭港鐵時，看到1名孕婦從西鐵線的美孚站到元朗站，其間一直站着。當時車上有不少乘客坐着，但樓主非常詫異竟沒有人理會孕婦，或主動讓座給對方，讓他忍不住慨嘆「對孕婦這麼不友善的環境，難怪生育率屢創新低」。

網民反斥多管閒事

樓主的言論隨即引來大批網民留言，有人反斥樓主多管閒事，認為未見當事人出聲，樓主卻「扮正義」發文公審，「個大肚婆都未出聲，你衝出來做乜」、「建議直接先問孕婦需不需要座位，若需要幫忙，上去去問其他人能不能讓座會比較好」、「應該不是用眼神或腦電波來叫人讓座吧？」、「你咁正義，咁你現場有冇幫大肚婆出聲，問吓有冇人肯讓位畀佢？」。

不過，也有網民慨嘆讓座文化早已不存在，「我陀緊嗰時都係咁，籮咁大個肚，多數企足全程，不過老實講真係唔好大安旨意會有人讓座，上落車仲有機會有人推推撞撞𠻹！所以搭公共交通工具要預咗企，狀況唔太好嘅出門直接call的士」、「呢啲讓座傳統早就冇咗啦」。