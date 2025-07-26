爭鮮爆公關災難？港女患這病見工疑遭歧視　即撕申請表　爭鮮回應

爭鮮又惹爭議，今次疑爆公關災難。繼早前捲入食安風波後，近日有女生在網上發帖，指其妹妹到油麻地某爭鮮分店見工，事前已透過電話解釋自己有濕疹問題，職員告知可佩戴手套工作，惟當她到場見工時，1名職員「以歧視的眼光詢問：你有濕疹㗎喎？我哋係唔會請你！」，更當場撕毀其職位申請表，事件令妹妹大受打擊，離開時忍不住落淚。



許多網民不滿店員做法，又積極向樓主提供治療建議及表示願向其妹提供工作機會，但樓主表示事件令妹妹現打算先着手處理手掌的濕疹問題。爭鮮在帖文下方回應向事主及其家人致歉，強調公司一直致力推動平等及多元的工作機會，會嚴厲處理事件。



連鎖壽司店爭鮮早前捲食安爭議，近日再被指招職時涉嫌歧視見工者。（資料圖片）

見工前已坦言有濕疹 獲告知可戴手套

連鎖壽司店爭鮮繼早前被揭食客問題後，有港女日前在Threads發帖，指妹妹早前到爭鮮油麻地1間分店見工，疑因濕疹問題遭到歧視。她轉述妹妹的說法，見工前早通過電話「坦誠提及自己有濕疹問題」，接線的職員告知可以在佩戴手套的情況下應對工作需要。

連鎖壽司店爭鮮早前捲食安爭議，近日再被網民指責涉嫌歧視。（非涉事分店／網上圖片）

稱職員指「你有濕疹㗎喎」 當場撕申請表

未料妹妹到場填寫好職位申請表後，她被其中1名職員用「歧視的眼光」看着，並說「你有濕疹㗎喎？我哋係唔會請你！」，隨後「一手將她的申請表即場撕爛」。

樓主的妹妹見工時被爭鮮其中1名職員指她有濕疹，「我哋係唔會請你」，更撕爛其申請表。（AI生成圖片）

樓主的妹妹見工時被爭鮮其中1名職員指她有濕疹，「我哋係唔會請你」，更撕爛其申請表。（AI生成圖片）

見工者感屈委落淚離去

樓主續指，該職員以不友善的態度解釋，「公司注重衛生不會聘用她」，妹妹在踏出店門後已忍不住落淚。她不滿指「呢種對待方式無疑對剛踏足社會的妹妹造成了心靈創傷，尤其是她本身對患有濕疹困擾已經感到自卑」，理解店舖可能有其他原因不聘用妹妹，「但以患有濕疹為由，並伴隨着歧視和質疑的態度，十分不尊重和侮辱」，希望爭鮮可加強對員工的培訓。

樓主指妹妹因到爭鮮見工的遭遇而令心靈受創。（Threads截圖）

樓主：係心痛妹妹見工過程因為濕疹而受辱

她為免對妹妹造成二次傷害，特意用新帳戶發帖，「我作為家姐只係心痛妹妹見工過程因為濕疹而受辱，店員不斷圍繞濕疹問題討論，令妹妹十分自卑」，認為涉事店員做法有欠專業，「妹妹傷害亦不能彌補。我公開此事，從來並非想要賠償」。

網民：完全唔識尊重人

不少網民形容事件屬「公關災難」，「店員都幾唔識做，最多藉口話7日內有消息會通知你，等人出咗門口先處理表格」、「人哋喺電話一早講咗自己有濕疹，接受唔到嘅話就咪鬼叫人去交份表晒人哋時間啦」。有網民食店可能真的有衛生疑慮，但處理方式可以更理想，「其實有濕疹唔應該接觸食物，畢竟皮屑嗰啲跌咗落食物度都唔係咁理想，不過呢個職員真係好過分，完全唔識尊重人」、「其實手部有濕疹帶乳膠手套做嘢都好辛苦，會焗出汗，然後黐住皮膚好難除手套，傷口會嚴重咗」。

樓主指事件令妹妹更自卑，目前希望先着手處理好手掌濕疹的問題。（AI生成圖片）

有善心網民樂意介紹工作及舒緩濕疹問題的方法，樓主回覆感謝建議，「今次事件多少令妹妹更自卑，目前希望先着手處理好手掌濕疹的問題，再作打算」。

爭鮮：致力推動平等及多元就業機會

爭鮮亦在帖文下方回應，稱抱歉為樓主及其家人造成不快經歷，「我們一直致力推動平等及多元就業機會，我們非常重視您的經歷」，已通過Instagram聯絡事主，希望取得聯繫以作嚴肅處理，「再次為對您與家人造成不愉快經歷致歉，希望能得到您的回覆」。

爭鮮在帖文下方回應。（Threads截圖）

網民見到店方回應後亦促請認真處理，「唔請還唔請，但呢啲說話講咗就傷害人哋一世。分分鐘以後唔敢interview ，見人嗰位員工都要好好教育一下」、「本身都有食開貴公司，其實唔請佢，可以叫佢番去等消而唔係做到咁衰格，呢啲員工質素好影響我再係貴公司幫襯」。