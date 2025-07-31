人妻遭扣警署淪性奴9個月！涉謀殺16歲少女被通輯　遭最少6警性侵

巴西發生涉及多名警員、而且發生在警署內的駭人性侵案！當地1名29歲亞馬遜原住民人妻，到警署報稱遭丈夫家暴而欲申請人身保護令，卻被查出她涉及2018年1宗16歲少女被謀殺案件正被通緝，故即時被捕。人妻稱她被扣押於男女犯人共處的警署牢房，而被扣押的9個月內，她都帶着剛出生不久的孩子，但卻遭多名警察性侵，淪為警署內的性奴，導致身心嚴重受創，她在案發2年後仍因仍因子宮出血問題而求醫，而且多次精神崩潰企圖輕生。



受害人妻其後被轉至女子監獄後，終於鼓起勇氣報案，指控5名軍警及1名衛兵持續性侵她，且向政府索償9萬美元（約71萬港元），作為彌補身心受創的痛苦，以及為自己與孩子伸張正義，惟政府僅願賠償9,000美元(約7.1萬港元)作和解金。



K的律師提供照片予當地傳媒，顯示她被扣押於男女同囚的牢房。（網上圖片）

案件發生在巴西亞馬遜州聖安東尼奧伊薩（Santo Antônio do Içá）警署囚室內，受害人為29歲科卡馬族（Kokama）原住民女子K（化名）。案件緣於2022年下旬，鄰居報案指K被丈夫家暴，其後K到案發警局控訴遭丈夫家暴，想申請人身保護令。惟警員查看其個人資料後，發現她涉及1宗2018年發生的謀殺案被通緝。

被揭涉及16歲少女謀殺案遭通緝

原來當時K被控參與殺害1名16歲少女，K與友人被指與死者發生爭執，2人對死者拳打腳踢，最終將她勒死。K被判16年7個月監禁，法院向她下達逮捕令，但K聲稱一直遵守居家監禁的條件，包括每月向法院報到及佩戴電子監控器，過程中沒有被捕，她亦不知自己正被通緝，直至因遭丈夫家暴，反而自己遭警方扣押。

當地法醫報告指K的確遭到性侵。（網上圖片）

孩子身旁遭性侵

當時K帶着剛出生個多月的孩子，母子就被安排與3名男囚犯共處一室，自此開始其淪為性奴的噩夢。K向當地媒體表示「我犯了罪，但他們不該這樣對我！」，她哭訴於2022年11月至2023年8月，在警署內遭5名軍警（Military Police）及1名市政衛兵持續性侵，地點遍及牢房、警局廚房及武器室。K報稱曾有1名滿身酒氣的醉酒軍警中士闖入，強行撫摸她，威脅要傷害其家人，表明「你得配合，不然有你好看！」。K因還在哺乳，根本無力反抗，結果在孩子身旁被對方性侵得逞。

受害人的代表律師卡內羅指，性侵行為不止在牢房內發生，連廚房、武器庫也成施暴現場。（網上圖片）

K被囚禁在警署時飽受蹂躪，直至後來轉到女子監獄，她才敢作出舉報。而醫療報告顯示K因性侵導致肛裂、全身多處瘀傷、肛門疼痛與腫脹，伴隨嚴重焦慮、抑鬱及自殺傾向，而案發後2年，她仍需就子宮出血而不斷求醫，心理創傷亦愈加嚴重。

受害人：我只想要正義

K向亞馬遜州政府索償9萬美元，惟政府「還價」9,000美元，被指連醫療費都不夠。案件仍在等待法院最終裁決，而K哭訴「我只想要正義」、「因為我已經不再完整」。其律師則表示，無論結果如何，受害人都無法抹去心靈的創傷。