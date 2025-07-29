Google街景車拍下裸照被瘋傳！ 男子不甘成笑柄 索償終獲賠XX萬
撰文：喬納森
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天眼鏡頭無虛不在，在住家居範圍內也要小心！阿根廷有男子在家中花園裸體，被Google街景車（Google Street View）拍下裸露的臀部，甚至連住家的街道名稱、門牌號碼都曝光，他的裸體畫面其後在社交平台瘋傳，讓他飽受同事及鄰居譏笑而感到受辱，於是向Google提告，近日終勝訴獲賠1650萬阿根廷披索（約10萬港元）。
綜合外媒報道，事主報稱任職警察，家中的花園圍牆有6呎半高，在2015年某天他在花園裸體行走時，遭Google街景車拍到裸露臂部畫面，甚至連住所的街道名稱、門牌號碼都被清楚拍下而曝光。
而令他感到困擾的是，事件被當地電視台報道後，畫面在在社交平台上被瘋傳，令他成為同事及鄰居譏笑對象，因而感到受辱。他於2017年向Google提告要求賠償，可是去年法庭駁回事主申索，Google則提出住宅圍牆高度不足，法官亦認為事主只能怪自己「在自家庭園作出不當舉止」。
事主不服提出上訴，早前上訴庭法官裁決時指，畫面拍攝的地點非公共地方，而是在住宅範圍內，圍牆已經高於一般人高度，認為「毫無疑問就是對他人生活任意侵犯」，判Google須賠償事主1650萬阿根廷披索（約10萬港元），並須立即刪除相關照片，否則每天罰款10萬阿根廷披索（約610港元）。
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