7歲男童遭9惡犬撕咬傷重亡！祖母亦受傷　涉案犬隻已遭人道毀滅

美國發生狗咬人奪命悲劇！7歲男童與祖母在郊野散步時，突然遭9隻狗撲倒撕咬，男童最後因身體多處受傷，送院經搶救後傷重不治，而祖母也在保護孫兒的過程中受傷。事件引起當地社區關注，警方接手調查，發現涉案犬隻的品種有德國牧羊犬混種、拉布拉多混種、獵犬混種及比特犬混種等，已將這些犬隻人道毀滅。



警方指發現涉案犬隻不是流浪狗，由當地1位居民餵養。（影片截圖）

7歲男童諾亞與祖母在卡萊拉市（Calera）郊野散步時，突然遭9隻惡犬襲擊致傷重身亡。（影片截圖）

綜合外媒報道，死者為7歲男童諾亞（Noah Burnett），在7月22日傍晚時份，與祖母在卡萊拉市（Calera）郊野散步，諾亞突然遭9隻惡犬襲擊，更被撲倒慘遭撕咬，全身多處受傷，而祖母試圖拯救孫兒，也被咬傷，現正留院治理。而諾亞經搶救後終告不治。

事件引起當地居民關注，警方接手調查，發現涉案犬隻不是流浪狗，由當地1位居民餵養，平時在私人土地內放養，狗主事後將9犬隻交由相關單位處理。

警方表示涉案犬隻已在符合標準安全程序下進行安樂死。（影片截圖）

9隻涉案犬隻品種有德國牧羊犬混種、拉布拉多混種、獵犬混種及比特犬混種，年齡從6個月至3歲。警方表示，涉案犬隻已在符合標準安全程序下人道毀滅。