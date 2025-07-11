比特犬咬死人！4歲兒獨留在家遭撕咬亡　母涉疏忽照顧致死被捕

巴西發生比特犬咬人奪命意外。4歲男童與兩名年幼兄姊，因母親要外出工作而被獨留家中。男童疑接近房東飼養的比特犬時，突遭攻擊撕咬，母親回家發現兒子全身傷痕報警求助，惜已返魂乏術當場傷重死亡。母親事後因疏忽照顧導致男童死亡被捕，現獲釋等候案件審訊。



4歲男童恩佐在家中遭房東餵養的比特犬咬死。（網上圖片）

綜合外媒報道，死者為4歲男童恩佐（Enzo Gabriel Silva Custodio）。事件發生於今年7月2日，當日早上，25歲母親莎賓娜（Sabrina Silva）將恩佐與另2名分別7歲及9歲的兄姊留在家中，自己前往上班。

回家驚見兒子全身重傷報警

至中午時份，莎賓娜回家吃午餐，赫然發現恩佐全身重傷滿布血痕，立即報警求助，惟救護人員到場證實恩佐已傷重死亡。警方將恩佐遺體送往解剖檢驗，莎賓娜則被指涉疏忽照顧引致死亡罪，被警方拘捕。

死者母親莎賓娜一直以為房東的比特犬十分溫馴，才會同意對方將狗隻留在他們的家。（示意圖／GettyImages）

據當地警方透露，涉事比特犬為房東飼養，估計恩佐在犬隻吃飯時太靠近，導致犬隻感到威脅才突然發動攻擊，而莎賓娜一直以為該犬十分溫馴，才會同意房東將狗留在他們的家。

母親涉疏忽致死罪獲准保釋候審

莎賓娜在7月3日獲得釋放，等待案件審訊，而恩佐的兄姊被暫交由親戚照顧，涉事比特犬已被帶走送往動物中心接受觀察。莎賓娜代表律師指，莎賓娜也是事件受害人，她痛失兒子，對她來說已是最痛苦懲罰。