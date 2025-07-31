父母之過？男童玩玻璃門突碎掉　網民鬧家長疏忽：不懂教請不要生

在街外父母也有責任看管小孩，近日有影片瘋傳，有男童與家人一起在1間店舖內，家人圍住傾計，放任男童在玩店舖的玻璃大門，拉開又關上玻璃門，其間家人並沒有理會他，然而男童拉上玻璃門時，突然整度玻璃門粉碎，玻璃砰擊在男童頭上，在場的家長才發現出事嚇了一跳，可幸是男童當時看來沒有大礙，站起來由家長拉開遠離玻璃碎。



網民看到影片引來熱議，有人鬧爆家長「第一覺得小孩沒受傷很慶幸，第二這父母該回去檢討，該賠的要賠」、「不會管孩子請不要生，很難嗎？」。



男童在店舖內玩玻璃門，在旁的大人沒有加以阻止。（影片截圖）

男童在店舖內玩玻璃門，在旁的大人沒有加以阻止。（影片截圖）

男童在店舖的玻璃大門位置，雙手強行拉開玻璃門。（影片截圖）

有網民在Threads上發布影片，拍下事發經過，從影片可見當時有1名男童在店舖的玻璃大門位置，雙手強行拉開玻璃門，玻璃門左右被趟開，當時在身旁的女子也看了男童一眼，但並未有任何阻止意圖。男童再以右手拉動關上右邊玻璃門，不料玻璃門整個碎掉，玻璃碎由男童頭上散落遍地，在旁的家長也被嚇了一跳。

男童玩玻璃門 整度門突碎掉幸沒受傷

男童事發時蹲在地上，其後已若無其事地站起來，當時看來沒有受傷，身旁的女子也拉開他遠離玻璃碎。

其間身旁女子看了男童一眼，但沒有阻止，男童再以右手拉動關上右邊玻璃門，不料玻璃門整度碎掉。（影片截圖）

網民鬧爆家長疏忽

影片在網上瘋傳，不少人也留言鬧爆家長不好好看管孩子釀成意外，「不會管孩子請不要生，很難嗎？」、「第一覺得小孩沒受傷很慶幸，第二這父母該回去檢討，該賠的要賠」、「我怎麼想說『活該』」、 「我最意外是當玻璃爆後，在場每一個人的反應，包括那孩子，女人只是輕輕的扶了一下，兩個男的，一點上前看看那，孩子有沒有受傷的意圖也沒有。那個孩子就更厲害，半點驚慌也沒有，那一下單膝蹲完再迅速站起來然後隨即走開，那種瀟灑，連美國隊長也不夠他來」。

男童拉動關上右邊玻璃門，整度玻璃門突然碎掉。（影片截圖）

男童拉動關上右邊玻璃門，整度玻璃門突然碎掉。（影片截圖）

玻璃門突碎掉，玻璃碎由男童頭上散落遍地。（影片截圖）

男童其後已若無其事地站起來，當時看來沒有受傷，身旁的女子也拉開他遠離玻璃碎。（影片截圖）

有人質疑玻璃門有問題

有人遇過類似情況「在百貨公司有小孩也是這樣一直開開關關玻璃門，店員都有一直跟他說不可以這樣玩喔，小孩置之不理，然後……玻璃門就破了」，不過也有人認為是否玻璃門出問題在先，「到底是玻璃問題還是小孩問題 ?小孩是就拉門動作也沒拿槌子敲阿？」，有人回應「門是左右拉開的，小孩把門大力拉回來時拉超過了本來的卡口，這是擋着不讓你超過位置，他大力拉超過就是玻璃的邊角直接撞上那個阻擋的卡口，這種玻璃就是撞到邊角直接粉碎的」。

也有人認為「這玻璃有問題、不可能是小孩造成的破裂。裝潢多年、廠商多年的我、基本可以判定、破碎前應該是有前兆的、簡單的一推就碎、那得碎幾次啊」。