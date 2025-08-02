九巴大媽脫鞋赤腳踩座位！港女拍片遭指罵兼拍打手機　網民籲報警

坐巴士時將腳踩在對面座位，這種「飛象過河」的舉動實在令人厭惡！有港女早前坐巴士便遇到這類情況，巴士下層對座位置的大媽脫鞋後把腳踩在樓主旁邊座位，她便拍下對方的行為，大媽見自己被拍，便發難出手阻止，疑拍打樓主的手機，最後更死撐表示「抽筋唔得咩？」。港女於是在網上發布影片公審該名大媽。



影片引來不少網民力撐樓主「做得好呀！」、「影你就唔得，你就可以擺你隻臭腳上張櫈度？」。



樓主指下大媽在巴士上脫鞋後把腳踩在對面座位。（影片截圖）

樓主指下大媽在巴士上脫鞋後把腳踩在對面座位。（影片截圖）

大媽不滿被拍，疑出手拍打樓主的手機。（影片截圖）

「飛象過河」還聲大夾惡？早前有港女在Threads上發片，指「隔住個mon（熒幕）都覺得臭」、「老還老，唔好做廢老」。從影片可見，有１名中年婦在巴士下層脫了鞋子，然後將雙腳掠在對面的座位上，樓主坐在該旁邊座位，遂用手機拍下大媽的惡行。大媽留意到自己被拍，立即發難指「你影我就唔得」、「你影我嘅相就唔得」，樓主反擊「點會唔得呀，香港無肖像權」。

大媽疑拍打樓主手機 死撐：抽筋唔得咩？

此時，大媽更激動得疑出手拍打樓主的手機，令畫面一度失焦。樓主於是再反擊「下！下！畀你拍（手機），拍喇」，接着罵她「你咁X樣踩隻腳，侵犯私人空間」，大媽最後死撐「抽筋唔得咩」，影片至此完結。

大媽不滿被拍而發難，大喝「你影我就唔得」。（影片截圖）

大媽經樓主責罵才將雙腳放下。（影片截圖）

大媽經樓主責罵才將雙腳放下。（影片截圖）

網民讚樓主「做得好」。（影片截圖）

網民都鬧 ：幾十歲人都係咁

影片引來網民熱議，有人讚樓主「做得好呀！影啲廢老放上網」、「XX佢哋啱㗎啦，如果係我，一腳踢走佢對鞋添呀」、「除番對鞋隊返過去佢度，既然佢覺得無問題」。有人則認為樓主應報警，「有無報警？」、「畀佢打，叫司機報警」。

（Threads）