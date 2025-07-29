黑雨打工仔被困港鐵站「渡海泳復辦？」　網民同情：出門口先黑雨

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨警告／紅雨警告】本港今早（7月29日）多區出現暴雨，天文台於早上9時10分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），相信不少打工仔已出門口上班。有港男拍到暴雨下的奇境，在鰂魚涌港鐵站出口，有在附近寫字樓上班的打工仔，見暴雨令行人路變成河流，紛紛擠在出口不敢踏出一步，港男形容「西裝友渡海泳復辦」來諷刺這景況。



不少網民也同情這班打工仔，「出咗門口先黑雨」、「對面岸終點：你公司」、「準備出閘的馬兒們」。



樓主形容黑雨下的場景，「500年一遇嘅西裝友渡海泳復辦」。（Threads圖片）

天文台於早上9時10分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），至早上11時45分再改發黃色暴雨警告信號（黃雨警告）。有港男在Threads上發相，拍下今早黑雨下的奇景，更形容是「500年一遇嘅西裝友渡海泳復辦」。

大批打工仔被暴雨阻撓返工照片瘋傳

相片見到在鰂魚涌港鐵站英皇道出口，有大批被暴雨阻撓返工的打工仔，擠在出口內，加上行人路已變成河流，他們只能靜觀其變而不敢步出或涉水，彷如渡海泳聚集參賽者的畫面，照片在網上瘋傳。

網民留言表同情：「出咗門口先黑雨」。（影片截圖）

網民深表同情：出咗門口先黑雨

不少網民對這批打工仔表示同情，「出咗門口先黑雨」、「唉濕X晒」，有人留言「準備出閘的馬兒們」、「對面岸終點：你公司」、「天文台宣佈黑雨，比賽結束」。