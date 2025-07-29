黑雨水浸｜港女激流中上班影片瘋傳！穿這樣涉水悲呼：賤過地底泥

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨／上班／返工】本港今日（7月29日）天氣惡劣，天文台一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。黑雨警告下包括柴灣等多區出現水浸，部份道路更出現「激流」，有港女就在社交平台分享影片，顯示她於「激流」中涉水而行上班經過，大呻「要咁樣返工，真係賤過地底泥」。



影片引來網民震驚，「大癲」、「認真的，我會選擇唔返」，提醒「路上小心」。亦有網民認為樓主穿拖鞋出門十分聰明，「拖鞋已經無敵咗」、「起碼係拖鞋，我要跨區返工，一早出門口嗰陣着咗波鞋」。



本港7月29日天氣惡劣‧，天文台一度發出黑色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

本港今日（7月29日）暴雨連連，天文台於早上9時10分發出今年首個黑雨警告，至早上11時05分除下。黑雨警告下包括柴灣等多區出現水浸，部份道路更出現「激流」。

黑雨警告下包括柴灣等多區出現水浸。（廖雁雄攝）

黑雨下柴灣等多區水浸 港女激流中涉水而行

有港女在社交平台分享影片，顯示她在黑雨警告生效期間，於水浸「激流」中涉水橫過馬路上班，大呻「覺得自己要咁樣返工，真係賤過地底泥」。

有港女在社交平台分享影片，顯示她在黑雨警告生效期間，於水浸「激流」中涉水橫過馬路上班。（sintingggg_@Threads）

從影片見到，暴雨下當時馬路斑馬線位置明顯水浸，且流水不斷往樓主迎面沖刷，恍如「激流」，而穿上拖鞋的樓主，在「激流」中涉水而行，水位淹蓋腳腕，要慢慢走過馬路。影片還見到有多名路人一同涉水而行。

穿上拖鞋的樓主，在「激流」中涉水而行，水位淹蓋腳腕，要慢慢走過馬路。（sintingggg_@Threads）

穿上拖鞋的樓主，在「激流」中涉水而行，水位淹蓋腳腕，要慢慢走過馬路。（sintingggg_@Threads）

網民呼「大癲」：又500年一遇？

網民看過影片嘩然，直呼「大癲」、「又500年一遇？定1000年一遇？」、「柴灣激流？」、「認真的，我會選擇唔返」、「今鋪要叫摩西了」，又提醒樓主「路上小心」，「Respect」。

亦有網民認為樓主穿拖鞋出門十分聰明，「拖鞋已經無敵咗」、「起碼係拖鞋，我要跨區返工，一早出門口嗰陣着咗波鞋」、「以前住港島，杏花邨／柴灣／小西灣落親大雨都水浸咁樣，試過一次喺杏花新城、一次喺新翠，諗住商場好安全，點知一行入去地下浸到上腳眼」。