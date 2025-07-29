黑雨│打工仔湧天文台fb鬧爆警告太遲：最大雨返工！教1招改善獲讚

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨警告／紅雨警告】本港今早（7月29日）多區暴雨連連，天文台於早上8時05分起至早上9時10分大約1小時上班時間高峰期內，由黃色暴雨警告信號（黃雨警告）改發紅色暴雨警告信號（紅雨警告），再到黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。



不少冒暴雨上班的打工仔及網民湧到天文台Facebook批評天文台，懸掛暴雨警告信號時沒有發揮「預測」功能，「全世界都返晒office 先掛，天文台你班大帝，知唔知咩叫預計呀，出面成個市區係大雨到行唔到，你掛黑雨都係想市民注意安全唔好外出，要市民係最大雨個時返工係咩玩法」、「點解冇超前部署？」，又認為要更改發暴雨警告機制，「掛太遲，考慮下黃紅黑分18區啦」，引來部份網民贊同。但亦有網民為天文台護航，指天文台發出暴雨警告信號是根據數據，「黐線，咁都好鬧」。



不少打工仔在天文台Facebook分享各區雨況。（天文台Facebook）

不少打工仔在天文台Facebook分享各區雨況。（天文台Facebook）

本港今早（7月29日）風雲變色有暴雨及狂風雷暴，大批打工仔冒着暴雨上班。天文台至早上8時05分發出黃雨警告，8時40分改發紅雨警告，到9時10分再改發黑雨警告，從黃雨到黑雨只相距約1小時。

天文台早上8時05分發出黃雨警告，8時40分改發紅雨警告，到9時10分再改發黑雨警告。（天文台Facebook）

天文台早上8時05分發出黃雨警告，8時40分改發紅雨警告，到9時10分再改發黑雨警告。（天文台Facebook）

一小時黃雨到黑雨 打工仔湧天文台fb鬧爆掀罵戰

不少冒暴雨上班的打工仔及網民湧到天文台Facebook「鬧爆」天文台，懸掛暴雨警告信號時沒有發揮「預測」功能，「全世界都返晒office 先掛，天文台你班大帝，知唔知咩叫預計呀，出面成個市區係大雨到行唔到，你掛黑雨都係想市民注意安全唔好外出，要市民係最大雨個時返工係咩玩法」、「係咪9點先掛得黑雨，因為啲人未返晒工」、「港島7點幾已經落狗屎水浸，高速公路都塞車，8點半先掛紅雨，10點先掛啊嘛……科學的天文台」、「點解冇超前部署？」、「掛太遲，考慮下黃紅黑分18區啦」、「市民返晒工先掛黑雨，好波」。

但亦有網民為天文台護航，指天文台發出暴雨警告信號是根據數據，「黐線，咁都好鬧」、「咁唔想番工點解唔請假？」。